Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadın istihdamını artırdıklarını açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kadın istihdamını yüzde 18'den yüzde 24'e çıkardıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde 30 olan kadın otobüs şoförü sayısı da 166'ya çıktı" dedi.

Seçer, 'Kente sözümüz var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 6. serisinin 4. toplantısını bu kez Mersin'deki kadın örgütlerinin temsilcileri ile gerçekleştirdi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu eşlik etti.

Kadın örgütleri ile yapılan görüşmenin ardından kadınların taleplerine ve sorularına yanıt veren Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Türkiye'de ilk olarak Mersin'de kurulduğunu hatırlattı. Göreve geldiği günden itibaren kadın istihdamının artırılması doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Seçer, "Kadın istihdamını yüzde 18'den yüzde 24'e çıkarttık. Göreve geldiğimizde 30 olan kadın otobüs şoförü sayısı da 166'ya çıktı" diye konuştu. MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinde kadınlara marangozluktan inşaat boyacılığına, alçı-sıva ustalığından kaynakçılığa, mobilya imalat ve montajından giyim üretim teknolojilerine kadar birçok alanda kurslar olduğunu söyleyen Seçer, bu kurslarda kadınlara öncelik verdiklerinin altını çizdi. Ayrıca mesleği olmayan kadınlara da kurslar için çağrıda bulunan Seçer, "'Kursunu al mesleğini edin, işin hazır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşitler arasında kadınları bir adım öne çıkartıyoruz"

Seçer, "Eşitler arasında kadınları bir adım öne çıkartıyoruz" diye devam ettiği konuşmasında, sadece temizlik görevlisi veya şoförlük alanında değil, alt kademedeki görevlerden yönetici kadrosuna kadar tüm alanlarda kadınların sayısının artmasını istediklerini vurguladı. Seçer, "Özellikle birebir ve vatandaşla yüz yüze olan görevlerde ben kadınlara öncelik verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Büyükşehir olarak kooperatiflerle yaptıkları iş birliklerinden de bahseden Seçer, bunu önemsediklerinden söz etti. Seçer, "Kooperatifle ilgilenenler bilir. Kooperatif kurmak en kolayı, kooperatifi sürdürebilmek de en zoru. Bu konuda da biz çok dikkatli çalışıyoruz. İşini ciddi ve doğru yapan kooperatiflerle iş birliği yapıyoruz" dedi.

Seçer, kadın odakları projeleri anlattı

Kadınlara yönelik hizmetleri anlatan Seçer, Kadın Konuk Evi, Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi, Hamile Bakım Sütü, Üretici Kadın Stantları, Okuma Yazma Kursları, El Bebek Gül Bebek Destekleri, Tarsus Gençlik Kampı gezileri, Etkinlik ve Sanat Merkezi, Silifke Gazi Çiftliği, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları, Kadın ve Çocuk Atölyeleri gibi Büyükşehir Belediyesinin kadın odaklı hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal politikaları kadın odaklıdır. Belediyemiz sosyal politikalar konusunda yaptığı projelerle örnek belediyelerdendir" diye konuştu. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinden de söz eden Seçer, projede özellikle kadınlara ağırlık verdiklerini belirterek, "121'i kadın 240 aileye işletme kurduk. Her aileye 25 hayvan verdik. 7 bin 500 küçükbaş hayvandan bahsediyoruz. Bu tür projeler hep kadın odaklı. Kadınlar ekonomik hayata katılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda katılımcılara Pirömerli Nergis üreticilerinin ürettiği nergislerden de dağıtıldı. - MERSİN