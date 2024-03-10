Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde Hal Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde Hal Esnafıyla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde hal esnafı ile bir araya geldi. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun toplumun tüm kesimleri ile bir araya geldiğinin altını çizen Seçer, 'İnsanlar 'Benim başkanım var. Bana hizmet yapıyor' diyor. Biz bu anlayışı getirdik. Bize 'Ötekilerin Başkanı' veya 'CHP'li Başkan' diyeni duydunuz mu? 'Vahap Başkan' diyorlar. İnsanlar belediye başkanı olduktan sonra kapsayıcı olmalı' dedi.

10.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:28
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde hal esnafı ile bir araya geldi. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun toplumun tüm kesimleri ile bir araya geldiğinin altını çizen Seçer, "İnsanlar 'Benim başkanım var. Bana hizmet yapıyor' diyor. Biz bu anlayışı getirdik. Bize 'Ötekilerin Başkanı' veya 'CHP'li Başkan' diyeni duydunuz mu? 'Vahap Başkan' diyorlar. İnsanlar belediye başkanı olduktan sonra kapsayıcı olmalı" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'ndeki Mersin Halciler Derneği'ni ziyaret ederek hal esnafıyla buluştu.

Kendisinin de babasının mesleğinden dolayı hal kültürünü bilen birisi olduğunu belirten Başkan Seçer, Mersin Toptancı Hali'nin hem kent hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Mersin Toptancı Hali'nin ekonomik yönünün yanı sıra yaklaşık 15 bin insanı istihdam etmesi dolayısıyla da önem arz ettiğini dile getiren Seçer, hal esnafı ile 5 yıllık süre içerisinde uyumlu bir birliktelik sağladıklarını anlattı.

İl genelinde 11 küçük, 2 tane de büyük olmak üzere toplam 13 tane toptancı hali bulunduğunu hatırlatan Seçer, şunları kaydetti:

"Bölgenin ürünlerinin katma değeri yüksek ürünler olması, ekonomik olarak da Mersin'in ekonomi hacmine önemli katkı yapıyor. Özel sektörde liberal anlayışa yakın olmakla beraber özellikle belediyecilikte kamucuyumdur. Ben belediyeciliği daha halk tarafı daha sosyal, daha kamucu görüyorum. Belediyecilikte siz hastanın, yoksulun, çocuğun, işsiz olanın, kadının, zor durumdaki her vatandaşın aslında can simidisiniz. Yaptığımız köprülü kavşak, metro, yollar, bunlar çok güzel ama belediyecilik insana dokunmak, insanın kalbine, gönlüne girmek, onun acısıyla acılanmaktır. Mersin'de herkes var. Önemli olan sizin bu dengeleri kurabilmeniz. Yüzünüz hep bir tarafa dönük olursa diğer taraf üzülür, kendini yalnız hisseder. Belediye Başkanı herkese bakacak. Biz 5 yıl böyle bir belediye başkanlığının nasıl yapıldığını gösterdik. İnsanlar huzurlu. Ben herkesle teması olan, her yere giden bir belediye başkanıyım."

"İNSANLAR 'BENİM BAŞKANIM' DİYOR"

Kendisine oy versin veya vermesin, etnik yapısı, dini inancı, siyasi düşüncesi ne olursa olsun toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiğinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"İnsanlar 'Benim başkanım var, bana hizmet yapıyor' diyor. Biz bu anlayışı getirdik. Bize 'Ötekilerin Başkanı' veya 'CHP'li Başkan' diyeni duydunuz mu? Vahap Başkan diyorlar. İnsanlar belediye başkanı olduktan sonra kapsayıcı olmalı. Bunun ismi Vahap'tır, Ahmet'tir veya Mehmet'tir, hiç önemli değil. Ben anlayıştan bahsediyorum. Onun için Mersin halkının bu rahatını bozmamasını istiyorum.

Ekonomik olarak belediyeyi aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta muazzam. Çünkü bu belediyenin kaynağı var, burası Mersin. Burada liman bize çalışıyor, gümrük vergisi kesiyor, bize gelir olarak dönüyor. İşçi, memur, çiftçi, iş adamı çalışıyor, vergi olarak bize dönüyor. Türkiye'nin önemli vergi toplayan kentlerinden bir tanesiyiz. Bu da belediyelere önemli gelirdir."

Seçime 20 gün kaldığını ancak Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak seçim politikası uygulamadıklarının altını çizen Seçer, şunları dile getirdi:

"Bizim 'Aman seçim geliyor ona göre bir politika uygulayalım, ona göre tedbirler alalım' gibi bir derdimiz yok. Biz 1 Nisan sabahı da yine kalkıp mesaimize gideceğiz. Sizlerin sayesinde hiçbir endişemiz yok. Türkiye'nin en anlamlı sonucunu da belediye seçimlerinde 30 büyükşehir arasında Mersin gösterecek. Her kesimden hizmete, insanca yaklaşıma, tatlı ve kapsayıcı bir dile nasıl saygı duyulduğunu 31 Mart akşamı Mersinliler oylarıyla tüm Türkiye'ye duyuracak."

"MERSİN EMİN ELLERDE"

Başkan Seçer'in hizmetlerinden Mersinlilerin memnun olduğunu ve Mersin'in gelişmişlik konusunda ikinci İstanbul olacağını kaydeden Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Eski Başkanı Münir Şen de şöyle konuştu:

"Bu dönem Mersin emin ellerde. Başkanımız bu kadar kısa dönemde bu kadar büyük icraatlar yaptı. Bunları anlatmaya kelimeler yetmez. Her kesimin belediye başkanı oldu. Doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımıza dokundu. Bundan sonra yapacaklarından da en ufak bir kuşkumuz yok. Zaten söz verdiği projelerin yüzde 92'sini gerçekleştirmiş ve söz vermediği sonradan projelendirdiği bir sürü proje var. Üst üste koyarsak yüzde 100'ü de geçiyor. Yani lafta kalmayan, gerçek hayatta da vücut bulan projeler. Kopyala yapıştır projeler değil, hepsinin fikir babası kendisi ve ekibi."

Konuşmaların ardından hal esnafı Seçer'e soru ve taleplerini yöneltti. Esnafın yanında olmasından dolayı Seçer'e teşekkürlerini ileten hal esnafı, Seçer'e destek sözü verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde Hal Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

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