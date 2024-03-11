Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel çocuklar ve aileleriyle piknikte buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile özel çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen piknikte buluştu.

Piknikte özel bireyler ve ailelerine seslenen Seçer, her kesimin ve herkesin sorununa çözüm bulmak, yanında olmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin de yanlarında olduklarını belirten Seçer, "Özel çocuklara ayırdığınız zamanı, yaşadığınız zorlukları, meşakkati tabi ki yaşamayan, yaşayan kadar bilemez ama belediye başkanı hepsini bilmek zorunda. Belediye başkanı herkesin acısını hissetmek zorunda. Evinde hastası olmayan, hastası olanın derdini bilmez, karnı tok olan aç olanın halini bilmez ama belediye başkanı bilecek. İşçinin, çiftçinin, özel çocuğu olanın, kadının, yaşlının, kimsesizin derdini bilecek. Onunla dertlenecek, çözüm üretecek. Biz 5 yıldır böyle devam ettik" dedi.

" Yenişehir'de Otizm Aile Danışma Merkezi kurduk"

Vatandaşlardan aldıkları destekle kendilerini daha güçlü hissettiklerini dile getiren Seçer, "Bize yönelik kötülüklere karşı hep dimdik ayakta durduk. Çünkü sorumluluğumuz var. İnsanlar bize güvendi, inandı. İmkansızı imkana dönüştürdük, bugünlere geldik. Her zaman vatandaşlarımızın desteği, sevgisi, saygısı bizim güç kaynağımız oldu" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin birçok dairesinin özel gereksinimli bireyler için önemli hizmetler verdiğini aktaran Seçer, şöyle devam etti: "Engelsiz yaşam merkezimiz hizmetlerine zenginleştirerek devam etti. Yenişehir'deki engelsiz yaşam parkımızda özel çocuklarımızla ilgili önemli hizmetler yaptık. 0-3 yaş otizm tanısı konan çocukların eğitimi için Yenişehir'de Otizm Aile Danışma Merkezi kurduk. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşlerini alıyorum. Bu memnuniyet beni ziyadesiyle memnun ediyor."

"Etkinliklere 12 bin 259 vatandaşımızın katılmasını sağladık"

Özel gereksinimli bireylerle ilgili verdikleri hizmetleri, katılımcılarla paylaşan Seçer, "Engelli transfer aracı hizmetimiz kesintisiz devam etti. Akülü sandalye şarj istasyonlarımız ilave istasyonlarla hizmetlerini sürdürüyor. Yine medikal malzeme yardımlarımız, işaret dili tercümanı hizmetimiz ve görüntülü destek hattımız devam ediyor. 'Simit Arabam Engel Tanımam Projesi' de devam ediyor. Sosyokültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları kapsamında özel gün ve haftalarda özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar da yaptığımız 188 etkinliğe, 12 bin 259 vatandaşımızın katılmasını sağladık" diye konuştu.

"Alzheimer Yaşam Merkezi hazırlıyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının evde sağlık ve bakım ekibi sayesinde ulaştıkları kişi sayısına değinen Seçer, bu kapsamda 5 bin 165 engelli bireye toplam 74 bin 177 kez bakım hizmeti verdiklerini vurguladı. Yeni açılacak sağlık tesisleri hakkında da bilgi veren Seçer, "Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nde 300 metrekarelik alanda psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde psikolojik danışmanlık, egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü konusunda danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bu birimde, hamilelikte de fiziksel aktivite ve egzersiz danışmanlığı da yapacaklar" dedi. Alzheimer'ın günümüzün ve çağımızın önemli hastalıklarından olduğuna işaret eden Seçer, Yenişehir'de 220 metrekare kapalı alanı Alzheimer Yaşam Merkezi hazırladıklarını da duyurdu.

"Ayrım yapmadan hizmet etme gayreti içerisinde olduk"

Bugüne kadar Mersin halkına Anamur'dan Tarsus'a kadar hiçbir ayrım yapmadan hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Seçer, "Ben ve çalışma arkadaşlarım ile belediyede hizmet veren 11 bin kişi bu anlayışla çalıştı. 1 Nisan'dan sonra da görevimize devam edeceğiz. Mersinli hemşehrilerim, 31 Mart akşamı Mersin'den tüm Türkiye'ye bir mesaj gönderecek ve ayrım yapmadan hizmetin sandıktan destek olarak döneceğini tüm gösterecek" diye konuştu.

Özel çocuklar ve aileleri, verilen yemeğin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde eğlenme fırsatı buldu. - MERSİN