Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı… Başkan Vekili Uyan: "Suriye'de Hala Vahşice İnsanlar Katlediliyor" - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı… Başkan Vekili Uyan: "Suriye'de Hala Vahşice İnsanlar Katlediliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ni yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, Suriye’deki Alevi katliamına ilişkin, “Suriye’de hala vahşice insanlar katlediliyor. Çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden, savunmasız sivil halk katlediliyor” dedi.

14.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:55
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, Suriye'deki Alevi katliamına ilişkin, "Suriye'de hala vahşice insanlar katlediliyor. Çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden, savunmasız sivil halk katlediliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı'nda; Komisyonlara Havale Edilen beş, Birimlerden Gelen 12 madde olmak üzere toplam 17 madde görüşüldü.

Gündem Dışı Konuşmalar Bölümü'nde söz alan Başkan Vekili Uyan, mart ayındaki özel günlere ilişkin konuştu. Uyan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ilgili şunları söyledi:

"12 Mart 1921, İstiklal Marşı'mızın kabulü. Esaret ve tutsaklık kabul etmeyen halkımızın binbir fedakarlıkla yazdığı destan, İstiklal Marşı ile vücut bulmuştur. İstiklal Marşı'nda vatanı işgal edilmiş halkımızın özgürlük ve bağımsızlık haykırışı vardır. İstiklal Marşı'nda, milletimizin vatanı müdafaa etme iradesi vardır. İstiklal Marşı'nda halkımızın özgür yaşama kararı vardır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle anıyoruz. İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 104. yılı kutlu olsun."

Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Uyan, şunları dile getirdi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk hekimleri için; 'Gidiyorlarsa gitsinler!' demeyerek, hastalığı sırasında, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözleri ışığında; şiddete uğrayan, şehir hastanelerinde yalnızlaştırılan, adaletsiz performans uygulamaları ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılan, beyin göçüne zorlanan ve tüm bunlara rağmen yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden tüm hekimlerimizin, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

"Çanakkale Savaşı emperyalizm ve işgalci güçlere karşı bir özgürlük direnişidir"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uyan, "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi; Atatürk'ün cephede söylediği 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözleri ile Çanakkale Savaşı emperyalizme ve işgalci güçlere karşı bir özgürlük direnişidir. Ülkemizi bağımsızlığa taşıyacak adımların ilki olan bu onurlu zaferin 110. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Uyan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı ise Türkiye'de, Orta Doğu coğrafyasında, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de savaşların, kavgaların olmadığı bir ortamda; barış, dostluk ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bir ortamda kutlamış olmayı istediklerini belirterek, "Ancak maalesef Suriye'de hala vahşice insanlar katlediliyor. Çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden, savunmasız sivil halk katlediliyor. Emperyalist ülkelerin ve onların iş birlikçilerinin göreve getirdiklerinden başka bir şey bekleyecek değiliz. Ancak her şeye rağmen diyoruz ki Orta Asya'dan Balkanlara, Anadolu topraklarının kadim bayramı, ortak kültürümüzün mirası, bolluğun, bereketin, umut ve baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

İlgili maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı… Başkan Vekili Uyan: 'Suriye'de Hala Vahşice İnsanlar Katlediliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı… Başkan Vekili Uyan: "Suriye'de Hala Vahşice İnsanlar Katlediliyor" - Son Dakika
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