Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Destek Projesi ile Gıda Yardımı Yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Çölyak Hastalarına Destek Projesi' ile hem gönüllere hem de bütçelere dokunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan projeden şu anda 620 vatandaş faydalanıyor. Bu proje sayesinde sağlıklı beslenme fırsatı bulan vatandaşların parası da cebinde kalıyor.

Buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten adlı bir proteine karşı hassasiyetle ortaya çıkan Çölyak hastalığı, özel beslenmeyi gerektiren bir hastalık. Bu hastalık bireylerin hayat kalitesini düşürürken, glütensiz gıdaların pahalı ve her yerde bulunmuyor olması sebebiyle de hastaları ekonomik olarak zor durumda bırakabiliyor.

HAFTALIK 21 EKMEK, AYLIK 3 KG UN DESTEĞİ VERİLİYOR

Hali hazırda yüksek olan glütensiz gıda fiyatları gelen son zamlarla birlikte iyice pahalandı. Gün geçtikçe alım gücü azalan vatandaşlar, glüten içeren ve nispeten daha makul gıdaları alırken bile zorlanıyorken, Çölyak hastaları için durum daha da zorlaşmaya başladı.

3 yıl önce 'Çölyak Hastalarına Destek Projesi'ni başlatan ve Mersin'de yaşayan Çölyak hastalarına destek olan Büyükşehir Belediyesi, projenin ulaştığı vatandaşlardan takdir topluyor. Çölyak hastası 620 vatandaşa kişi başı haftalık 21 ekmek, aylık da 3 kilogram da un veriliyor. Ayrıca Ramazan ayında ise glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolisi desteği de sunuluyor.

"EKMEK VE UN BULAMIYORDUM"

Çölyak hastası olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin projesinden faydalanan Feyhan Songül İzbulan, projeden çok memnun. 55 yaşındaki İzbulan yaklaşık 20 yıldır Çölyak hastalığı ile mücadele ediyor. İlk teşhisin daha önce yaşadığı Şanlıurfa'da konulduğunu söyleyen İzbulan, "Bu hastalığın çok zor süreçleri var. İlk tanı konulduğu zamanlarda ekmek bulamıyordum, un bulamıyordum. Şartlar çok ağırdı. Mersin'e geldiğimde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir katkı yaptığını duydum. İnternet üzerinden başvuru yaptım. Sağ olsun Belediyemiz bana hemen dönüş yaptı" dedi.

"BU PROJE BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET"

Çölyaklılara özel ürünlerin çok pahalı olduğunu ve her markette bulunmadığını kaydeden İzbulan,"Bu unu ve ekmeği hem her yerde bulmamız çok zor hem de bulduğumuz zaman da çok büyük bir maliyet. Hastalığımın en büyük sıkıntısı bizim için buydu. Büyükşehir Belediyemiz her ay bize bu imkanı gayet güzel veriyor. Verilen ekmek ve un fazlasıyla yetiyor. Büyükşehir Belediyemiz bizi büyük ölçüde rahatlattı. Ben diğer Çölyak hastaları adına çok teşekkür ederim. Bu bizler için büyük bir hizmet" diye konuştu.

"BENİM İÇİN BÜYÜK RAHATLIK OLDU"

İzbulan, glütensiz ürünlerin bütçelerini sarstığını söyleyerek, "Bizler genelde dar gelirli insanlar olduğumuz için fiytlar bizi çok etkiliyordu. Büyük marketlerde buluyorduk ve bulduğumuz zaman seviniyorduk ama bunu almamız da büyük bir maliyet gerektiriyor. Büyükşehir Belediyemizin verdiği bu katkı benim için çok büyük rahatlık oldu. Evet, Büyükşehir Belediyesi yollar, parklar yapıyor, çok güzel çalışmaları var, bunu takdir ederek söylüyorum ama bireysele yönelik yapılan bu tür hizmetler; özellikle benim gibi hastalar için ulaşamadığımız şeyler için bu imkanı sağlaması gerçekten çok büyük proje. Ben bu konuda ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"620 KİŞİYE ULAŞTIK"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyolog olarak çalışan Nurten Kılıç, proje kapsamında verdikleri un, ekmek ve Ramazan ayında verilen koli desteğini anlattı. Kılıç, projeden faydalananların sayısal verilerini paylaşarak, "Bu proje başladığından beri 620 kişiye ulaştık. 3 yılda 715 bin 220 adet glütensiz ekmek, 15 bin 504 kilogram glütensiz un dağıtımı yapıldı" dedi.

Vatandaşların projeden son derece memnun olduğunu ve farklı mecralardan teşekkürlerini ilettiklerini kaydeden Kılıç, "Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize ve bize projeden dolayı çok teşekkür ediyorlar. Çok memnun kaldılar. İlk başta ekmek ve unla başladık. Ramazan aylarında dağıttığımız kolilerle devam ediyoruz. Proje gitgide genişliyor, farklı kollara da ayrılıyor" diye konuştu.

Kılıç, projenin vatandaşları hem maddi hem de manevi anlamda rahatlattığını kaydederek, "Vatandaşlarımız glütensiz ürünlere hem ulaşım açısından zorluk çekiyorlardı hem de ekonomik açıdan zorluk çekiyorlardı. Büyükşehir Belediyesi olarak onları ekonomik anlamda desteklemiş olduk" dedi.

Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlar, ALO 185 ve Teksin Mersin uygulaması üzerinden başvurarak gıda desteğinden yararlanabiliyor.