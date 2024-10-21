Mersin Büyükşehir Belediyesi ISO Denetiminden Başarıyla Geçti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gözetim tetkikinden geçti. Heyet, 2 gün boyunca gözlemledikleri hizmet performanslarını ve çıktılarını değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından gerçekleştirilen ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi 2. Gözetim Tetkiki ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 1.Gözetim Tetkiki'nin kapanış toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, belediye bürokratları ile TSE Tetkik Heyeti katıldı. Heyet toplantıda, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yol ve Trafik Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi kapsamında hizmet performanslarını ve çıktılarını değerlendirerek, 2 gün boyunca gözlemledikleri uygulamaları anlattı.

Çevre Yönetim Sistemi ile çevre dostu bir yönetim anlayışı doğrultusunda doğal kaynakların kullanımının azaltılması; toprağa, havaya, suya verilen zararın minimum düzeye indirilmesi, çevre performanslarının izlenmesi ve Mersin'i daha yaşanılabilir, tercih edilen bir kent yapmak amaçlanıyor. Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi'yle de personelde yol trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturarak kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması, hizmet ve ürün kaybının önlenmesi ile araç verimliliğinin sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu yol ağında verilere dayalı ölçme ve iyileştirmeler yaparak, yol ve trafik güvenliği sağlanıyor.

"Biz, 'sistem kurulması bizim için çok önemli' demiştik"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Yol Trafik Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili 2 günlük yapılan çalışmayı değerlendirdi. Tok, "Biz, 'sistem kurulması bizim için çok önemli' demiştik. Bununla ilgili kurumsallaşmaya çalışıyoruz, ama üstatlarımızın dıştan bir gözle bakmaları bizim için çok önemli. Biz geçmişte de bu konuya dikkat etmiştik. Bugün de tetkikler bitti ve kapanışı yaptık" dedi.

TSE tarafından görevlendirilen Baştetkikçi Fatih Sağdıç ve beraberindeki heyetle Aşhane'yi gezdiklerini ifade eden Tok, Aşhane'yi büyütme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 30 dönümlük alana hem ekmek fabrikası, hem de aşhane yapacakları projeyi anlatan Tok, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili de ayrıntılı bilgiler verdi. Araçların hareket noktalarını 2'den 5'e çıkardıklarını vurgulayan Tok, 390 olan şoför sayısının 858'e yükseltildiğini, 207 otobüse ek olarak 272 yeni toplu taşıma aracı alındığını sözlerine ekleyerek, bunların 205'inin çevre dostu CNG'li araç olduğunu kaydetti.

"Her geldiğimizde değişik ve iyileştirici faaliyetler görüyoruz"

TSE tarafından görevlendirilen Baştetkikçi Sağdıç da güzel bir denetim çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her geldiğimizde değişik ve iyileştirici faaliyetler görüyoruz. 39001, 14001 denetimlerimizi gerçekleştirdik. İkisi de gözetimdi. Her iki denetim açısından da belgelerin devamını Ankara Yürütme Komitemize sunacağız. Belge yenileme değil, gözetim olduğu için belgenin devamı diye yazıyoruz" diye konuştu.

"Yol trafik güvenliğinde adaptif kavşakların artırılması güzel olacaktır"

İlk gün Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni gördüklerini ifade eden Sağdıç, "Fen İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Ulaşım ve Zabıta dairelerinin çalışmalarını gördük. Zabıtayı bizzat yerinde inceleyerek, çalışma şartlarını da görmüş olduk. Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki Metro, hafif raylı sistem, tramvay gibi projelere baktık. Bu projeler, yol trafik güvenliği açısından çok önemli. Çünkü söz konusu projeler, kazaları daha da azaltacak yöndeki faaliyetler. Özellikle yol trafik güvenliğinde adaptif kavşakların artırılması güzel olacaktır. Son gün Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine baktık. Orada da 17025 denetimi gerçekleşecek. Laboratuvarda yapılması gerekenleri de beraber gözden geçirdik" dedi.

"Kalite de, hayat yolculuğu gibi bir yolculuk"

Tetkikçi Emine Tosun ise birimlerde, risk ve fırsatlar üzerine biraz daha çalışılması gerektiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıla göre izleme ve ölçme sıklıkları artmış. Çok güzel hedefler belirlemişsiniz. Kalite de, hayat yolculuğu gibi bir yolculuk. Adım adım ilerliyorsunuz" diye konuştu.

Tetkikçi Esma Özçelik de gezdikleri bütün birimlerdeki personelin hepsinin çok istekli ve ilgili olduğunu vurgulayarak, "Her hizmeti göstermek istiyorlar. Çok güzel projeleriniz var. İnşallah çalışmalarınızı daha da ileriye taşırsınız" dedi. - MERSİN