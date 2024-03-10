Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut İlçesi'nde Kanalizasyon Hattı Temelini Attı ve Tarımsal Destekler Töreni Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı'nın temelini atarak halkın kaliteli ve modern kanalizasyon altyapısıyla, daha temiz bir çevreye kavuşmasının ilk adımını gerçekleştirdi; 'Mut Tarımsal Destekler Töreni'yle de ilçelilere destek oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile ilçelerin gelişmesine ve kalkınmasına olanak sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda her bölgede ayrı faaliyet yürüten Büyükşehir, son olarak Mut ilçesinde iki önemli projeyi hayata geçirdi. Mut'taki üreticilerin doğduğu yerde doyması için 'Mut Tarımsal Destekler Töreni'yle dağıtım gerçekleştiren Büyükşehir, 'Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı'nın da temelini attı.

Çınaraltı Karacaoğlan Parkı'nda gerçekleştirilen Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı Temel Atma ve Mut Tarımsal Destekler Töreni'ne; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Belediye Başkan Adayı Gülsüm Kevser Mut, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, İlçe Başkanı Ali Kaya, Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları, İlçe yöneticileri, sulama kooperatifleri başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve muhtarlar ile Mut halkı katıldı.

KANALİZASYON HATTI 13 BİN 79 VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULACAK

Temeli atılan ve toplam 34 bin 280 metre uzunluğunda olan 'Mut İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı' ile yıllık yaklaşık 15 bin metreküp atık su, terfi hatlarıyla Mut Atık Su Arıtma Tesisi'ne transfer edilecek. 140 milyon 626 bin 15 TL sözleşme bedeline sahip 'Mut Kanalizasyon Hattı'; Palantepe, Elbeyli, Deveci, Barabanlı, Kültür ve Yatırtaş Mahalleleri'nde yaşayan 13 bin 70 vatandaşın hizmetine sunulacak. 2025 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanan kanalizasyon hattı ile bazı bölgelerdeki ham atık suyun açığa deşarjı engellenecek, fosseptiklere yönelik yılda yaklaşık bin adet vidanjör çekiminden de imtina edilecek. Bu sayede de bölgede yaşayan vatandaşlar, kaliteli ve modern kanalizasyon altyapısıyla birlikte daha temiz bir çevreye kavuşacak.

ÜRETİCİLERE YERİNDE DESTEK

Mut Tarımsal Destekler Töreni kapsamında Mut ilçesinde bulunan 42 mahalleden 53'ü kadın olmak üzere 207 üreticiye toplam 6 bin 160 adet zeytin fidanı, 5 üreticiye 4 bin 100 adet lavanta fidesi, 26 adet makine-ekipman ile 28 sulama kooperatifine 29 bin 758 metre sulama borusu desteği sağlandı.

Karacaoğlan'ın diyarı Mut'ta olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

"YOKSULU, ÇİFTÇİSİ, İŞ İNSANI, İHRACATÇISI HERKES BENİM KONUMDUR"

"Burada yine hayırlı bir iş için bir aradayız. Çünkü üretimi seviyorum, üreten insanı seviyorum. Helalinden kazanıp çoluğunun, çocuğunun rızkını götüren insanı seviyorum. Ben ülkemin üretken insanlarını seviyorum. Belediye dediğin böyle olacak. Belediye herkese ve her alana bakacak. 'Bu benim görevim, bu görevim değil' demeyecek. Ben Tarım Bakanı değilim ama Mersin'in Belediye Başkanı'yım. Yoksulu, çiftçisi, işçisi, iş insanı, ihracatçısı herkes benim konumdur. Herkes benim derdimdir, herkesin mutluluğu için çalışırım. Ben insanı insan olduğu için seviyorum. Hepimiz eşit yurttaşlarız."

Mut'taki üreticilerin en büyük maliyetlerinin sulama borusu olduğuna dikkati çeken Seçer, 2024 yılında tarımsal desteklere 119 milyon lira bütçe ayırdıklarını ve bunun 65 milyon lirasının sulama borusu desteği olduğunu söyledi. Seçer, Sulama borusu desteğini birlikler aracılığıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hizmetleri gerçekleştirirken eşitlikçi ve adaletli bir yaklaşımda olduklarını belirten Seçer, şöyle devam etti:

"5 YIL BOYUNCA MERSİN HALKI İÇİN ÇALIŞTIK"

"Hepimiz biriz ve beraberiz. Hepimiz bu ülkenin kalkınması için çalışacağız. Elbette bir siyasi partiyi temsil ediyoruz ve her birimizin dünya görüşü var ama işin içine hizmet girdiği zaman parti ayrımı olmaz. Hizmet herkes için vardır. Hizmet için gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. 5 yıl boyunca Mersin halkı için çalıştık."

4 yıl boyunca üreticilere 255 kilometre sulama borusu desteğinde bulunduklarını söyleyen Seçer, Mut'ta yapılan sulama borusu desteği ile yeni rakamın 355 kilometre olduğunu paylaştı. Seçer, "Bunlar bilinçli destekler. Bunlar sizin paranız ve kaynaklarınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin araziniz geniş, çok geniş coğrafya ve çok geniş alanlarınız var. Bunu hak ediyorsunuz. Üretim yapıyorsunuz, elinize, kolunuza sağlık" diye konuştu.

MESKİ'DEN MUT'A 5 YILDA 538 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Sadece tarımsal hizmetlerde değil yaşamın her alanında yurttaşlara hizmet sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini dile getiren Seçer, MESKİ tarafından ilçe genelinde geride kalan 5 yıl süresince 538 milyon TL değerinde yatırım yapıldığını söyledi. Töreni yapılan altyapı temel atma yatırımının merkezde yaklaşık yüzde 30 nüfusa hitap edecek bir yatırım olduğuna dikkati çeken Seçer, şu bilgileri verdi:

"2025'in Ekim ayında tamamını bitireceğiz ve maliyeti bugünkü rakamlarla 140 milyon 626 bin TL. Bölgemizde; Palantepe, Elbeyli, Deveci, Barabanlı, Kültür, Yatırtaş mahallelerine hitap edecek bölgelerine hitap edecek ve 13 binden fazla vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Mutumuza hayırlı ve uğurlu olsun."

Tarımsal desteklerin hız kesmeden ve artırılarak devam edeceğini vurgulayan Seçer, "Bizde dur durak yok, çalışacağız. Biz 1 Nisan'dan sonra da buradayız, bir yere gittiğimiz yok. Yine destekler devam edecek. Tarımsal Güneş Enerji Santrali destekleri vereceğiz. Üreticilerin faturalarının altındaki rakamlar düşecek" diye konuştu.

YERİNDE KALKINMA İÇİN ÖRNEK PROJE: "KÖYÜMÜZ ATÖLYE"

Gelecek dönemde hayata geçirecekleri 'Köyümüz Atölye' projesini de anlatan Seçer, proje ile birlikte her bölgenin kendine has ürününün üretimi, paketlenmesi, pazarlanması, coğrafi işaretinin alınması için çalışmalar yürüteceklerini aktardı. Köyümüz Atölye sayesinde yerinde kalkınma olacağını belirten Seçer, şunları aktardı:

"İşte tarımsal destek budur. Köyümüz Atölye projesini gerçekleştireceğiz. Mut Rekreasyon Alan projesi de Mut halkına sözümüzdür, hayata geçireceğiz. Mut Hali'ni Mutluların istediği bir şekilde Mut'a yakışır modern bir hal hüviyetine getireceğimin sözünü veriyorum. Hiç merak etmeyin, sizleri çaresiz bırakmayız. Sizlerin yanındayız."

Bulundukları makamın yurttaşa hizmet etme makamı olduğuna vurgu yapan Seçer, sözlerine şöyle son verdi:

"BEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

"İnsanlara hizmet veriyor, acısını dindiriyor, ihtiyacını karşılıyor, suyunu ve yolunu yapıyorsunuz. Emanetini taşıyorsunuz, değerini bilen için çok kutsal bir makamdır. Alın terini, yağmurda, karda, fırtınada çiftçinin emeğini bilirim. Bunları bildiğimiz için sizlerin duygularını hissediyoruz. Öyle çiftçi diyeceksin, çiftçinin alın terini bilmeyeceksin. İşçi diyeceksin, işçinin alın terini bilmeyeceksin. Biz bunları biliyoruz. Onun için Mersin halkı bizi seviyor ve bağrına basıyor. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun yeter ki bizden memnun olsun. İkinci bir talebim daha Mut için Mut Belediye Başkanı'mıza Gülsüm Kevser Mut'a oy istiyoruz. Hem ilçede hem Büyükşehir'de beraber uyumlu bir çalışma için Gülsüm Hanım'a desteğinizi istiyoruz. 5 yıl nasıl gecemizi gündüzümüze kattık, sizler için çalıştık, didindiysek, aynı duygu ve düşüncelerle bunu hayata geçireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben herkesin belediye başkanıyım. Herkese hizmet ettik, hiç ayırmadık. Oy kullanırken de Mersinlilerden şunu istiyorum; size hizmet edeceğini inandığınız insanlara oy verin. Hizmeti destekleyin."