Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Ramazan Boyunca İftar Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, vatandaşların iftarlarını açabilmesi amacıyla aşhanede özenle hazırlanan iftar menülerini, büyük bir titizlikle vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde her gün farklı bir mahallede Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu manevi duyguyu hep birlikte yaşatmak amacıyla da kent meydanlarında ve büyük kapalı pazar alanlarında iftar programları gerçekleştiriyor. Vatandaşların sofrasına katkı sunan bu gelenek, Mersinlilerin birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirirken, huzurlu bir Ramazan geçirmelerine de yardımcı oluyor.

"Ramazan boyunca iftar menülerini vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara iftar yemeği dağıtmaya devam edeceğini kaydederek, "Kent meydanlarında ve büyük kapalı pazar alanlarında düzenlediğimiz iftar programlarımızda da paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Aşhanemizden günlük ortalama 8 bin kişilik yemek çıkıyor. Bu yemekler hem toplu iftar organizasyonlarımızda hem de merkez mahallelere dağıtılan iftar öğünleriyle vatandaşlarımızla buluşuyor" dedi.

Vatandaşlar, dayanışma örneği sergileyen hizmeti çok sevdi

Vatandaşlardan Ali Durna, "Herkes akşama iftar yemeği yemiş olacak. Uygulama çok güzel. Başkanımız gerektiği şekilde yardımlarını yapıyor" derken, mahalle sakinlerinden Heybet Erbek, "Ben akşam yemeğini yeni hazırlayacaktım. Allah razı olsun" dedi.

Meryem Gündüz de "Başkanımızın yaptığı etkinliklerden, çocuklar ve çevre için yaptıklarından çok memnunuz. Böyle dar bir zamanda çok iyi bir hizmet oldu" ifadelerini kullandı. - MERSİN