Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Mobil Kuaför' aracı kent genelinde mahalle mahalle dolaşmaya ve vatandaşların ayağına hizmet götürmeye devam ediyor.

Özellikle kırsal ve dezavantajlı mahallelerde yaşayan, berber ve kuaför hizmeti alamayan vatandaşların ayağına giderek, bu ihtiyaçlarını karşıladığı 'Mobil Kuaför' aracının bu seferki durağı Erdemli ilçesi oldu. Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı ekipler bu kez Kayacı Mahallesi'ne hizmet götürerek, çoğunlukla tarım işi ile uğraşan, berber ve kuaföre gitme imkanı bulamayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Mahallelerinde kuaför hizmeti sınırlı olan ve mobil araç sayesinde bu ihtiyaçlarını gideren vatandaşlardan kimi saçını sakalını kestirdi kimi ise kişisel bakım ve saç boyama işlemi yaptırdı. Hem zamandan tasarruf ettiren hem de dışarıda bu işlemlerin oldukça maliyetli olması sebebi ile bütçe dostu uygulama mahalle sakinlerinden tam not aldı. 4 yıldır sürdürülen projeden şimdiye kadar 19 bin 398 kişi faydalandı.

"Amacımız daha fazla vatandaşımıza ulaşmak ve daha çok insana dokunmak"

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför Araç Sorumlusu Neslihan Tukta, Büyükşehir Belediyesinin 4 yıldır bu hizmeti verdiğini kaydederek, "Mobil aracımız ile Mersin'i karış karış geziyoruz. Gitmediğimiz kırsal kesim kalmadı. Kuaför ve berberi olmayan mahallelerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar 19 bin 398 vatandaşımıza hizmet verdik. Amacımız daha fazla vatandaşımıza hizmet vermek ve daha çok insana dokunmak" dedi.

Her ilçede kuaför ve berber bulunmadığını söyleyen Tukta, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların her zaman berber veya kuaföre gitmeye vakit bulamadığını da vurguladı. Tukta, "Aynı zamanda maliyetler çok fazla arttığından dolayı vatandaşlarımız çok fazla işlem yaptıramıyorlar. Biz de vatandaşımızın ayağına kadar gidip ücretsiz bir şekilde işlemlerini yapıp oradan ayrılıyoruz. Bu hizmetimizden vatandaşlarımız çok memnun ve her gittiğimiz köy tekrar tekrar çağırıyor. Talep çok fazla. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak gitmediğimiz ilçe kalmayacak. Bu hizmeti tüm vatandaşımıza duyuracağız ve memnuniyetle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu hizmet süper bir hizmet ve ayağımıza geldi"

Kayacı Mahalle Muhtarı Hüseyin Bakkal, hizmetin çığır açan bir hizmet olduğunu söyleyerek, "Başkanımız Vahap Seçer'e her zamanki gibi yeniliklerin başkanı diyoruz. Vatandaşlar da çok memnun ve yoğun ilgisi oldu. Çünkü vatandaşlarımızdan kimisi tarlada kimisi bağda bahçede çalışıyor ve gidemiyor. Hem kadınlar hem erkekler için çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise hizmetin hem ayaklarına kadar gelmesini hem de ücretsiz olmasını çok sevdi. Mahalle sakinlerinden Nigar Bağ, kızı ile birlikte geldiğini belirterek, "Ben boya yaptırdım kızım da saçını kestirdi. Ben sosyal medyadan duydum. Normalde kuaföre gidecek zamanımız olmuyor, tarlada çalışıyoruz. Kuaföre gideceğimiz zaman bazen imkanımız olmayabiliyor. Ayağımıza kadar gelen bu hizmeti çok sevdik ve memnun kaldık" şeklinde konuştu. - MERSİN