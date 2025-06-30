Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Destek Hizmeti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Destek Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Yaşlılara Özel Destek Hizmeti
30.06.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, hasta ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' sunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yanı sıra temizlik, bakım ve küçük ev tamiratı gibi desteklerden faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı, hasta ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile 65 yaş üstü vatandaşların hem sağlık ihtiyaçları karşılanıyor hem de bakım, temizlik ve küçük ev tamiratları gibi desteklerle yaşam kaliteleri artırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen hizmet kapsamında oluşturulan 'Yaşlı Destek Birimi', her gün yüzlerce yaş almış vatandaşı telefonla arayarak sağlık durumları ve ihtiyaçlarını takip ediyor. Gerektiğinde ev ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, kişisel bakım, ev temizliği ve sağlık kontrollerinin yanı sıra, evlerde tespit edilen küçük arızaları da onarıyor.

Büyükşehir ekipleri, yaşlı bireylerin yalnızlık hissini azaltmak için sohbet ederek moral veriyor. Kapılarını açtıklarında belediye personelini gören vatandaşların yüzü gülüyor, gönülleri ferahlıyor.

"Sadece sağlık değil, sosyal destek de sağlanıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyolog ve Yaşlı Destek Hizmetleri Koordinatörü Eylül Özmutlu, hizmetin yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri bireyleri kapsadığını belirtti. Özmutlu, "Vatandaşlarımızı iki günde bir arayarak sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Ulaşamadığımız durumlarda muhtarlarımızın da desteğiyle iletişime geçiyoruz. Belirli aralıklarla ev ziyaretleri yapıyor, mini tamirat hizmetleri de sunuyoruz. Vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları önceliğimiz" dedi.

İhtiyaç duyan yaş almış vatandaşların hastane randevularının alınması ve ulaşım süreçlerinde de destek sağladıklarını ifade eden Özmutlu, sosyal aktivitelerin de düzenli olarak sürdüğünü kaydetti. Özmutlu, "El sanatları atölyesi, kahvaltı programları, doğa yürüyüşleri, özel gün etkinlikleri gibi aktiviteler düzenliyoruz. Vatandaşlarımız, 'Alo 185 Çağrı Merkezi' veya 'Teksin' uygulaması üzerinden bize ulaşabilirler. Onlara her zaman çocukları gibi yaklaşıyoruz" diye konuştu.

"Akrabalarım bile böyle ilgilenmedi"

80 yaşındaki Ayşe Göksu ise Büyükşehir Belediyesinden aldığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşimi kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladım. Büyükşehir personelinin arayıp 'Nasılsın Ayşe Teyze?' demesi bile moral veriyor. Beni hastaneye götürüyorlar, ilaçlarımı temin ediyorlar. Gördüğüm ilgiyi akrabalarımdan bile görmedim. 12 bin lira maaşla bu hizmetleri kendi başıma karşılayamazdım" şeklinde konuştu.

"Hayata tutunmamı sağlıyor"

75 yaşındaki Ali Coşkun da hizmet sayesinde kendini güvende hissettiğini belirtti. Coşkun, "Beni düzenli arıyorlar, ihtiyaçlarımı soruyorlar. Sosyal etkinliklere katılıyorum, en son Tarsus gezisine katıldık. Başta çekinsem de iyi ki gitmişim. Bu hizmetler, hayata karşı daha sağlam durmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile yaş almış yurttaşların sadece fiziksel değil, duygusal ihtiyaçları da karşılanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Destek Hizmeti - Son Dakika

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