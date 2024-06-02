Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalar Projeleriyle Örnek Oluyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalar Projeleriyle Örnek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalar Projeleriyle Örnek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal politikalar alanında hayata geçirdiği projeleriyle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Eskişehir'den gelen bir heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesinin projelerini inceledi.

02.06.2024 10:10  Güncelleme: 10:11
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal politikalar alanında hayata geçirdiği projeleriyle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Eskişehir'den gelen bir heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesinin projelerini inceledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargin ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimlerini ziyaret etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sığınma Evi, Otogar Kadın Danışma ve Capital Kadın Danışma Merkezlerini ziyaret ederek, birimlerde bulunan uzman meslek elemanlarıyla görüşen heyet üyeleri, işleyiş hakkında bilgi sahibi oldu. Eskişehir heyetine ayrıca, birim sorumluları ve personelin de katılımıyla dairelerin hizmetleri anlatıldı. Özellikle kadın, çocuk, sağlık ve spor alanlarındaki hizmetleri inceleyerek, sosyal politikalar konusunda başarılı örnekleri görme imkanı bulan heyet üyeleri, kentten memnuniyetle ayrıldı.

"Karşılıklı bilgi alışverişimiz oldu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, heyetin özellikle kadın, sosyal hizmetler ve sağlık konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledekilerini belirtti. Heyetin, hizmetlerden memnun kaldığını ifade eden Öztürk, "Karşılıklı bilgi alışverişimiz oldu. Her iki belediyenin projeleri konusunda fikir bazında düşünceler dile getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk, kadın ve daha birçok alanda ilklere imza atan bir belediye. Eskişehir heyeti de bunları ilgiyle inceledi. Aldıkları notlarla, uygulayacakları alanlar olacak" dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlerden feyz aldık"

Kargin de Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri görmek, kendi projeleriyle mukayese etmek ve bazılarını da Eskişehir'de uygulamak için kente geldiklerini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, örnek uygulamaları olduğunu belirten Kargin, "Burada karşılıklı çalışmalar yaptık. Biz de Eskişehir'de birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlerden feyz aldık. Özellikle üretici kadın stantlarının çok anlamlı bir proje olarak düşünüyorum. Benzer uygulamayı biz de yapacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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