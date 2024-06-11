Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İlçe Belediyeleri ile Toplantı Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşayabilmesi, kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde ilçe belediyesi zabıta müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda; Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli belediyelerinin zabıta müdürleri bir araya geldi. Mersin genelinde yaşanılan belediye emir ve yasaklarıyla ilgili sorunların ele alındığı toplantıda, kentin farklı noktalarında karşılaşılan ortak ve bölgesel sorunlar masaya yatırıldı. İlçe zabıta müdürleri, kendi bölgelerindeki deneyimleri ve gözlemlerini paylaşarak, mevcut durumun analizi ve gelecekteki çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının gündem maddeleri arasında; halka açık alanlarda kurallara uyulması, gürültü kirliliği, izinsiz işgaller, trafik düzenlemeleri ve çevre temizliği gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen meseleler yer aldı. Katılımcılar, bu tür sorunların çözümü için koordinasyonun ve ortak çalışma anlayışının önemine vurgu yaptılar. Toplantı sonunda alınan kararlar ve öneriler doğrultusunda, ortak bir eylem planı oluşturulması kararlaştırıldı. Oluşturulan eylem planıyla, Mersin genelinde belediye emir ve yasaklarının daha etkin şekilde uygulanmasını sağlamak hedeflendi.

"Daha yaşanabilir bir Mersin için gayret gösteriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin, ekiplerin kent genelinde aralıksız çalışma yaptığını belirterek, "Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler üreterek, daha yaşanabilir bir Mersin için gayret gösteriyoruz" dedi. - MERSİN