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Mersin Büyükşehir Belediyesinden kadınlara destek

Mersin Büyükşehir Belediyesinden kadınlara destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 yılında yüzde 18 olan kadın personel oranının, yüzde 25'e yükseldiği bildirildi.

24.11.2024 13:56  Güncelleme: 13:59
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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 yılında yüzde 18 olan kadın personel oranının, yüzde 25'e yükseldiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık alanlarında güçlenmesine yönelik projelerden kırsalda yaşayan kız çocukları için hayata geçirilen örnek çalışmalara kadar pek çok yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Şiddetin her türlüsünün karşısında duran ve kadınları destekleyen vizyon projelerine kapı aralayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesini kurarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde öncü olmanın yanı sıra Yerel Eşitlik Eylem Planı ile bu hedefi kurumsal bir zemine taşıdı. Mersin Büyükşehir, aynı zamanda Kadın Sığınma Evi ve Mor Yerleşkeler ile Kadın Danışma Merkezileri ile de kadınlara şiddetsiz ve güvenli bir ortam sağlıyor.

'Eşit işe eşit ücret' anlayışını da benimsemenin ötesinde kadın istihdamını artırma konusunda kararlı hamleler yapan Büyükşehir Belediyesi, eğitimden spora, kültürden sanata her alanda kadınları destekliyor. Eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ediyor. Bu vizyoner yaklaşım, Mersin'i sadece bir şehir değil, sosyal adalet ve fırsat eşitliğinde bir model haline getiriyor. Kadınların yaşamlarını her yönüyle destekleyen bu politikalar, yalnızca bireylerin değil, toplumsal kalkınmanın da önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara verdiği öncü desteklerle şehirde fark oluşturmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir kadınların 7/24 yanında

Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatlarında karşılaşabilecekleri veya karşılaştıkları sorunlara çözüm olmak amacıyla farklı destek merkezleriyle kadınların yanında oluyor. Kadın Danışma Merkezleri ile şiddet ve istismara uğramış kadınlara psikolojik ve hukuki destek sağlanıyor. Kadın Sığınma Evi ve Mor Yerleşkeler ise zor durumda olan kadınlara güvenli bir ortam sunuyor, kadınların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliğini sözde değil özde benimsiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlar ve dezavantajlı grupların kentsel hizmetlere erişimini kolaylaştırarak eşitlikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı sergiliyor. Türkiye'nin ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesini kuran Büyükşehir, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarıyla yaptığı toplu iş sözleşmesinde de dikkat çeken bir madde yer alıyor. Sözleşmeye göre, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanların iş akdi feshediliyor. Başkan Vahap Seçer, kararla kadın haklarına verdikleri önemi vurgularken, belediyenin bu konuda sıfır tolerans politikası izlediğini belirtiyor.

Büyükşehir Belediyesinden kadın istihdamını artırmak için kapsamlı projeler

Kadınlara gelir kapılarını aralamak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ile binlerce kadına iş bulma olanağı sunuyor. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için kaynak, sıva, mobilya imalat gibi meslek kursları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu sayede kadınların ekonomik hayata katılımına olanak sağlıyor. Kırsal bölgelerde kadınların üretime katılmasını desteklemek amacıyla verilen tarımsal desteklerle, kadınlar kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınma projeleri, kadınların sürdürülebilir bir gelecek için daha aktif roller üstlenmesini sağlıyor. Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi ile de ev ekonomisine katkı sunan kadınların emeklerini değerlendirmeleri için üretici kadın stantları kuruluyor. Kadınlar bu sayede el emeği ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırma fırsatı buluyor.

Çocuk sahibi ve gelir düzeyi düşük olan kadınlar için de projeler üreten belediyenin hizmete açtığı kreşler sayesinde, çalışan kadınlar çocuklarını güvenle belediyeye emanet ediyor, bu sayede iş hayatına katılım sağlayabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her biriminde kadınlar var

Kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdiği üretici kadın stantları, kadını önceleyen tarımsal destekler, kadınlara yönelik kaynak, sıva, mobilya imalat gibi mesleki kurslar, okuma yazma eğitimleri gibi birçok hizmetin öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi, sadece kentte değil, belediye bünyesinde de kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atıyor. 2019 yılında bünyesindeki kadın çalışan oranını artırarak yüzde 18'den yüzde 25'e çıkaran belediye, muhabirinden temizlik işçisine, sanatçısından mühendisine, mimarından itfaiye personeline, zabıta memurundan yöneticisine kadar bünyesinde çalışan binlerce kadınla Mersin'e hizmet ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesi, kırsalda yaşayan yetenekli kız çocuklarının eğitim ve spor hayatını birleştiriyor. Ortaokul çağındaki kız çocukları, proje kapsamında çeşitli spor branşlarında uzmanlaşırken, geleceğin başarılı kadın sporcuları alt yapıda yetişiyor. Proje, hem eğitim hem de sporda fırsat eşitliği sunuyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesinden kadınlara destek - Son Dakika

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