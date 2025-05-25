Mersin\'de \'Büyük Gazze Mitingi\' düzenlendi

Mersin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi.

Sivil toplum örgütlerince 'Sen yaşarken Gazze ölüyor' sloganıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Kefiye takıp Filistin ve Türk bayrakları açan kalabalık, İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı. Mitinge katılanların sık sık sloganlar attığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinliğe vatandaşların yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da katılarak destek verdi.

Mitingde konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, "Bakın, bu siyonist İsrailliler var ya, gördüğünüz göreceğiniz en korkak ordulardır bunlar. Bu siyonist İsrailliler çocukları öldürüyorlar, hastaneleri bombalıyorlar, mescitleri bombalıyorlar, mazlum evlatları, ciğerparelerimizi koparıyorlar. Ama şunu iyi bilin ki, en korkak insanlar siyonist İsraillilerdir" dedi.

"Allah'ın izni ile bu Aksa Tufanı'yla birlikte Müslümanlar yeniden ayağa kalkacak"

Tekruri, Gazze'de doktor bir kadının 10 kişilik ailesinin bombalar altında kaldığını belirterek, "Haberlerde görmüşsünüzdür. Bir kadın doktor hastanedeyken bir haber alıyor, 10 kişi kendi ailesinden bombalar altında kalmış. 9'u şehit oluyor, bir tanesi yoğun bakımda. O hastanedeyken, onlar evlerinde bombalanıyorlar. Ama asla mücadelelerinden vazgeçmiyorlar. O yüzden biz de Müslümanlar olarak asla yılmayacağız, asla yıkılmayacağız. Her daim Müslümanlarla beraber olacağız. Bu insanlar Filistin'i yok etmek için mücadele ediyorlar, Müslümanları yok etmek için mücadele ediyorlar. Mescit demiyorlar, hastane demiyorlar, okul demiyorlar, yakıp yıkıyorlar. Ama Allah'ın izni ile bu Aksa Tufanı'yla birlikte Müslümanlar yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu. - MERSİN