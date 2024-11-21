Mersin'de Cayrokopter ile Hava Trafik Denetimi - Son Dakika
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Mersin'de Cayrokopter ile Hava Trafik Denetimi

Mersin\'de Cayrokopter ile Hava Trafik Denetimi

Mersin'de jandarma trafik ekipleri, cayrokopter hava aracıyla otoyolda kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet şeridi ihlali ve diğer trafik kurallarına uymayan araçlar kontrol edildi.

21.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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MERSİN'de jandarma trafik ekipleri tarafın, otoyolda cayrokopter hava aracının desteği ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, siren sistemi bulunan, görüntü kaydedebilen ve yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip, pervaneli döner kanatlı bir hava aracı olan cayrokopter ile Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Otoyolda; emniyet şeridi ihlali, banketler üzerinde duraklama, park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerine yönelik havadan denetimler yapıldı. Cayrokopterin yanı sıra 4 Otoyol Jandarma Timi, 1 Otoyol Jandarma Adli Timi ve 1 Otoyol Jandarma Motosiklet Timi ile gerçekleştirilen denetimde 113 araç ile 215 şahsın sorgusu yapıldı.

Jandarma tarafından kullanılan cayrokopterlerin hava denetiminin yanı sıra emniyet ve asayiş olayları ile orman yangınları gibi olaylarda da kullanıldığı bu sayede daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanın kontrol edilerek yer ekiplerine önemli destek sağladığı bildirildi.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Cayrokopter ile Hava Trafik Denetimi - Son Dakika

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