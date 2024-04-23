Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Çocuk Festivali\'ni Kutladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Uluslararası Çocuk Festivali' ile ilgili "Mersin'de renkli günler geçiyor. Çocuklarımızı neşelendirecek birbirinden güzel etkinlikler, zaman geçirmelerini sağlayacak faaliyetler ve dolu dolu zamanlar çocuklarımıza yakıştı. Umut ediyorum her yıl görkemli bir şekilde kutlayacağız. Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Bağımsızlığımız daim olsun. Millet iradesi her zaman ülke yönetiminde hakim olsun" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene katıldı.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile kent protokolü katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Yenişehir Gazi Anaokulu öğrencilerinin gösteri yaptığı tören, bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti.

Yenişehir Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencilerinin gösterisinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Mersin Çocuk Festivali' dolayısıyla Ankara'dan gelen Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri gerçekleştirildi. Tören, Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu ile Mezitli Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösterinin ardından; resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Başkan Seçer ve kent protokolü tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

BAŞKAN SEÇER: "ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUM, BAĞIMSIZLIĞIMIZ DAİM OLSUN"

Törenin ardından demeç veren Başkan Seçer, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutladı. Çocuklara bayram armağan ettiği için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını ileten Seçer,"Aynı zamanda bugün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin vücut bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü. Aslında bir anlamda demokrasiye atılan ilk adım diyebiliriz. Hem çocuklarımız için hem millet egemenliği için anlamlı bir gün"dedi.

Mersin Büyükşehir'in kutlamalara 2 gün önceden başladığını hatırlatan Seçer,"Bu yıl birincisini yaptığımız 'Uluslararası Çocuk Festivalimiz' var ve 23 Nisan'a denk geliyor. Bir taraftan festivali kutluyoruz, bir taraftan çocuk bayramını kutluyoruz, ulusal egemenliğimizi konuşuyoruz. Mersin'de renkli günler geçiyor. Çocuklarımızı neşelendirecek birbirinden güzel etkinlikler, zaman geçirmelerini sağlayacak faaliyetler ve dolu dolu zamanlar çocuklarımıza yakıştı. Umut ediyorum her yıl görkemli bir şekilde kutlayacağız. Kutlamalarımız bundan sonra daha da güzel ve zengin olacak. Cumhuriyet'e dair ne varsa bundan sonra bayramlarımız daha neşeli geçecek diye umut ediyorum. Çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Bağımsızlığımız daim olsun. Millet iradesi her zaman ülke yönetiminde hakim olsun" diye konuştu.