Mersin'de Gönül Sofrası İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Mersin'de Gönül Sofrası İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mersin\'de Gönül Sofrası İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferinde, gönül sofrasında yapılan iftar etkinliğinde, vatandaşlar bir araya gelerek oruçlarını açtı. Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

24.03.2025 10:50  Güncelleme: 10:52
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi ve bereketi gönül sofralarında yaşatılmaya devam ediyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesinin iş birliğinde Mesudiye Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği iftar etkinliği, birlik ve beraberliğin güçlü bir simgesi oldu.

Ramazan ayının manevi ikliminde, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, oruçlarını hep birlikte açmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı. Gönül sofrasına katılan Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hal ve hatırlarını sordu. Sofrada hep birlikte dualar edilip oruçlar açılırken, manevi atmosfer adeta gönülleri ısıttı.

"Birlikte olmak, bu güzel ruh halini paylaşmak bizleri çok mutlu etti"

İftarın ardından kısa bir konuşma yapan Şener, Ramazan ayının barındırdığı anlamlara vurgu yaptı. Şener konuşmasında, "Ramazan ayı, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bugün burada sizlerle bir arada olmak, bu güzel ruhu birlikte yaşamak bizleri çok mutlu etti. Ramazan'ın getirdiği huzur, paylaşma ve kardeşlik duygularını bu sofrada hep birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.

Esnafla çay sohbeti: Samimiyet ve gönül bağı

İftar sonrası Mesudiye Mahallesi'nden ayrılmayan Başkan Vekili Şener, Hasırcı Camii çevresindeki esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle birlikte çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştiren Şener, vatandaşların taleplerini dinledi, Ramazan ayının getirdiği manevi duygular üzerine sohbet etti.

"Ramazan, kalpleri birleştiriyor"

Programın sonunda değerlendirmede bulunan Zeyit Şener, "Ramazan ayının bizlere kazandırdığı en değerli his birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bu akşam, birlikte olmanın gücünü, sohbetlerin ve paylaşımların güzelliğini bir kez daha yaşadık. Ramazan, kalpleri birleştiriyor, huzuru ve kardeşliği pekiştiriyor. Tüm vatandaşlarımızla birlikte bu manevi atmosferi paylaşmanın sevinci içindeyiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Gönül Sofrası İftarı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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