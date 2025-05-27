Mersin'de Hafızlık ve Kur'an Yarışmaları Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Hafızlık ve Kur'an Yarışmaları Yapıldı

Mersin\'de Hafızlık ve Kur\'an Yarışmaları Yapıldı
27.05.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de din görevlileri arasında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl yurt genelinde gerçekleştirilen, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri kapsamında Mersin İl Müftülüğünce Yenişehir Hz. Mikdat Camiinde erkek din görevlileri arasında '20. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' ile kadın din görevlileri arasında '10. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmaları yapıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın başkanlığındaki komisyon marifetiyle yapılan yarışmalarda katılımcılar dereceye girebilmek için ter döktü. Komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda Erkek Görevliler Hafızlık Yarışmasında Çamlıyayla İlçe Müftülüğünden Muhammet Sami Gür birinci olurken, Tarsus İlçe Müftülüğünden Necmi Önal ikinci, Gülnar İlçe Müftülüğünden Hurşit Yenice üçüncü oldu.

Kadın Görevliler Hafızlık Yarışmasında; Anamur İlçe Müftülüğünden Selma Altay birinci, Tarsus İlçe Müftülüğünden Şeyda Altun ikinci oldu.

Erkek Görevliler Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında; Çamlıyayla İlçe Müftülüğünden Murat İlhan birinci, Erdemli İlçe Müftülüğünden Ali Apılı ikinci, Anamur İlçe Müftülüğünden Malik Semerci üçüncü oldu.

Kadın görevliler arasında yapılan Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında ise Yenişehir İlçe Müftülüğünden Ayşe Özdemir birinci, Tarsus İlçe Müftülüğünden Kübra Nur Balkaya ikinci, Silifke İlçe Müftülüğünden Hatice Aksak üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılar, İl Müftülüğü tarafından birincilere çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere ise yarım gram altın hediye edilerek ödüllendirilirken, İl Müftüsü Aydın Yığman yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederek kendisinin kaleme aldığı 2 ayrı kitabını imzalayarak hediye etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, mersin, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Hafızlık ve Kur'an Yarışmaları Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:57:50. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Hafızlık ve Kur'an Yarışmaları Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.