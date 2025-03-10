Mersin'de İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor - Son Dakika
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Mersin'de İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor

Mersin\'de İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Akdeniz Kaymakamlığı ve belediyesi işbirliğiyle kurulan iftar çadırları, binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, her yaştan insanın katılımıyla devam ediyor.

10.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
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Mersin'de, Akdeniz Kaymakamlığı, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle Akdeniz ilçesinde kurulan iftar çadırlarında Ramazan ayının manevi atmosferi, vatandaşların yoğun katılımıyla yaşanıyor.

Mesudiye Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında ilk hafta binlerce kişi birlikte iftar acarken, her yaştan insanın katılımı ile Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimi de oluştu. Bu birlik ve beraberlik iklimini Ramazan ayı boyunca diğer mahallelerde de yasatmayı amaçladıklarını dile getiren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, bu hafta sonunda da Yanpar ve Dikilitaş mahallelerinde kurdukları gönül sofrasında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Peygamber Efendimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' hadisini hatırlatan Şener, iftar sofralarının sadece bir yemek organizasyonu olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Şener, "İftar çadırlarımızda ve katıldığımız iftar sofralarında her kesimden, her yaştan vatandaşımız bir araya geliyor ve birlikte iftar yapıyor. Akdeniz ilçemizde Ramazan ayının manevi huzuru yaşanıyor. 12 ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle kardeşliği ve dayanışmayı teşvik etmeli, bu ruhu yaşatmalıyız" dedi.

Ramazan ayı boyunca mahallelerde vatandaşlarla birlikte iftar yapmaya devam edeceğini dile getiren Şener, bu dayanışma ruhunun Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor - Son Dakika

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