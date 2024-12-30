İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler

Geniş Video İzle

Mersin'de ev araç gereç ürünleri satan bir mağazanın alüminyum leğen, tepsi ve tavada yaptığı indirim nedeniyle izdiham yaşandı. Yüzlerce ürün yarım saat içinde tükendi. Vatandaşların adeta birbirini ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

30.12.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de uygun fiyata satılan ürünler nedeniyle izdiham yaşandı. Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesinde ev araç gereç ürünü satan bir mağazadaki düşük fiyatlar izdihama yol açtı. Kolilerin açılmasıyla vatandaşlar ürünlere sahip olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İzdiham anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YARIM SAATTE TÜKETTİLER

Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tavanın yarım saat içinde tükendiğini belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, "Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım" dedi.

İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler

"İNDİRİMDE OLMASA ALMAM"

Müşteri Emel Karapınar, "Buranın satıcısı daha anlayışlı ve müşteriye hoşgörülü olduğu için buradan aldım. İndirimde olmasa buradan alışveriş yapmam. Bazı mağazalarda 150 lira olan ürün burada biraz daha ucuz. İndirimli bulduğum için buradan aldım" diye konuştu.

"MEMNUN KALDIK"

Alüminyum leğenin fiyatının diğer yerlere göre uygun olduğunu belirten Aliye Karaağaç ise, "Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek, burada uygun fiyata buldum. Alüminyum çiğ köfte leğenleri her yerde 275 lira civarı olduğu halde burada 100 liraydı. Ama çok güzel, memnun kaldık" dedi.

İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Alışveriş, 3-sayfa, Ekonomi, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Yalan ne ezmesi 6 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    Asıl zengin bu kişiler oluyor..pinti olur..para harcamaz..para biriktirir..kıyafet eşya almaz..parayı saklar faize yatırır...sonrada böyle indirimleri görünce hemen gelir ezilsede alırlar..üstleri başları eskidir çünkü para harcamak istemezler....nerde indirim var bu kişiler gelir...ama araştırmanız bankada faizde para elinde altın bilezikler...bizim bir kadın komşu var oda aynı tarz ordan biliyom 6 4 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    bedava B.k dagitsalar,izdiham çıkar yine!!! 8 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hayda İtalya da teknoloji fabrika sı aldılar Sizin yaptığınız işe bakın Demekki kimsenin zenginliğine bakmican Aldığına yediğine bakacan. Yani kimseyi alkışlamayın 4 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    İnsanlarda ilke.eksik 3 0 Yanıtla
  • Noci Kono:
    paraları varmış 1 1 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Tarihi eser mi sandılar acaba 1 0 Yanıtla
  • Omer Temiz:
    Bu utanılacak bir durum çok ahlaksızca bir alış veriş tarzı yahu dükkanın ismi matmazel home süriyeliler bir levha astıklarından dolayı dükkanları kapatılırdı belediye tarafından bu ne turşu bu ne lahana bu maskara inanın bir mersinli olarak utandım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:11:06. #1.13#
SON DAKİKA: İndirimli leğen yüzünden birbirlerini ezdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.