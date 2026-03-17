Mersin\'de Kadir Gecesinde 10 bin kişilik lokma ikramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından namaz çıkışında gerçekleştirilen etkinlikte, il genelinde toplam 10 bin adet lokma dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileterek Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Cami çıkışlarında yapılan lokma ikramı ile Kadir Gecesinin manevi atmosferi paylaşılırken, etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında şef olarak görev yapan Başak Gökdal, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesinde vatandaşlarla buluştuklarını belirtti. Gökdal, "Kadir Gecesinin manevi atmosferini vatandaşlarımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bu mübarek gecede paylaşmanın, birlik ve beraberliğin güzelliğini hemşerilerimizle birlikte yaşamak" dedi.

Lokma ikramına katılan vatandaşlar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vatandaşlardan Sabahat Ünel, yapılan hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek belediyeye teşekkür etti. Saadet Karaman ise Kadir Gecesi gibi özel günlerde yapılan etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi. - MERSİN