Mersin'de kaldırım işgallerine izin verilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de kaldırım işgallerine izin verilmiyor

Mersin\'de kaldırım işgallerine izin verilmiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde gece gündüz denetimlerine devam ederken, esnafın kaldırım işgalinden bisiklet ve yürüyüş yollarındaki uygunsuz motor kullanımına kadar birçok ihlale geçit vermiyor.

10.10.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde gece gündüz denetimlerine devam ederken, esnafın kaldırım işgalinden bisiklet ve yürüyüş yollarındaki uygunsuz motor kullanımına kadar birçok ihlale geçit vermiyor.

Mersin halkının daha güvenli yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma denetimlerinden okul servisleri denetimine, esnafın kaldırım işgalinden bisiklet ve yürüyüş yollarındaki uygunsuz motor kullanımına kadar birçok alanda denetim yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini eş zamanlı olarak birçok noktada yapıyor. Ekipler son denetimlerinde, Akdeniz ilçesinde Hastane Caddesi ile Fasih Kayabalı Caddesi esnafını denetledi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre yasa ihlali yapan esnafa, cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri okul önü denetimlerini de artırdı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşan seyyar satışlarda öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için denetimlerini titizlikle yapan ekipler, rutin olarak okul servislerini de denetliyor. Trafik zabıta ekiplerinin bir denetim noktası da Mezitli ilçesinde yer alan Şehit Fatih Soydan Ortaokulu oldu. Ekipler seyyar satışlara karşı teyakkuzda olurken, çok sayıda servisi de denetledi. Adnan Menderes Bulvarında yer alan bisiklet yolu ve yürüyüş yollarında da motor kullanıcılarına geçit vermeyen ekipler, hem rutin programlarına göre hem de 'Teksin Alo 185'ten gelen şikayetlere göre denetimlerini sürdürüyor.

"5326 Sayılı Kanuna aykırı olan işgal ve seyyar faaliyetleri denetlenmektedir"

Zabıta Dairesi Denetim Amiri Duran Öz; zabıta ekiplerinin cadde, meydan ve bulvarlarda 7/24 esasına göre görev yaptığını ifade ederek, "Bu uygulamalarda 5326 Sayılı Kanuna aykırı olan işgal ve seyyar faaliyetleri denetlenmektedir. Gerekli yasal işlemler yapılmakta olup, denetim sırasında ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine tespit tutanağı yazıp, yetki ve sorumluluk alanı ilçe belediyesi olan iş yerlerinin tespitini yapıp ilçe belediyelerine yazılı olarak gönderiyoruz. Esnafın iş yerleriyle ilgili ruhsat alanları, sadece iş yerlerinin içini kapsamaktadır. Dışarısı kamuya ait alan olduğu için herhangi bir işgal yapmamaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Uymayan iş yerlerine de yaptırımlar uygulanıyor" dedi.

Öğrencilerin güvenliği için de gerekli önlemleri aldıklarını söylen Öz, "Okul önlerinde ekiplerimiz, okul çıkış saatlerine göre önlem alıyor. Seyyar faaliyetleri yoğun olduğu için o saatlerde öğrencilerimizin ve halkımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Okul önündeki servis denetimi ise trafik ekiplerimiz tarafından yapılıyor" diye konuştu.

Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş ve bisiklet yolunda motorsiklet kullanıcılarına karşı cezai işlem uyguladıklarını da kaydeden Öz, "Trafiğe kapalı alan olduğu için ekiplerimiz orada da günün belirli saatlerinde uygulama yapıyor. Yasa ihlali yapan motorsiklet kullanıcılarına, gerekli işlem yapılıyor" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Zabıta, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de kaldırım işgallerine izin verilmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de kaldırım işgallerine izin verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.