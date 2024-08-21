Mersin'de Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesinin Temeli Atıldı

Mersin\'de Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesinin Temeli Atıldı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projenin temeli atıldı.

21.08.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projenin temeli atıldı.

Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz hafta temellerini attığı Emine- Halil Aydemir Kültür Kompleksi ve Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projenin de temelini attı. Eğriçam Mahallesi'nde yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesislerinde 25 yıl boyunca vatandaşlara çay, su ve çorba ikramının ücretsiz olacağını söyledi.

Projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanına teşekkür eden Özyiğit, "Kültür kompleksi ve ilkokulumuzun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projemizin temelini atıyoruz. Yenişehir'imize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizdeki kafeteryamızda 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlarımız için ücretsiz olacak. Bu alan insanların buluşarak fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir sosyal ve kültürel merkez haline gelecek. Burada sadece yetişkinlere yönelik değil aynı zamanda çocuklarımıza yönelik de bir kütüphane oluşturacağız. Yenişehir Belediyesi Akademi'de Mersin ve Türkiye'de bir ilk olan Bebek Kütüphanesi açmıştık şimdi bu yolculuğu, Çocuk Kütüphanesi ile devam ettiriyoruz" dedi.

Çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik ederek, onların kültürel gelişimine katkıda bulunacaklarını dile getiren Özyiğit, "Hem çocuklarımıza hem de çocukluğunu yeniden hatırlamak isteyen yetişkinlere hitap edecek. Sunay Akın gibi değerli bir sanatçının katkılarıyla kentimize güzel bir müze kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz"

Halkın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tuttuklarını belirten Özyiğit şunları dile getirdi: "Seçimlerden önce bu projelerimizin sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede üç büyük projemizin de temelini attık. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Her bir projemiz, şehrimizin sosyal, kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek, iyi belediyeciliğin somut örnekleridir. Bu temellileri yaptığımız kamulaştırmalar ve planlamalarla attık. Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız halkçı belediyeciliğin birer örneği olarak, toplumsal refahı gözeten, herkes için daha iyi bir yaşam alanı sunan yaklaşımlarımızı yansıtıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak, tüm hizmetlerimizi adil ve eşit bir şekilde sunuyoruz."

"Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum"

Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdiklerini ifade eden Özyiğit, "Geleceğimizin teminatı bu temellerle atılıyor. Bizler her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini, her kesimin eşit hizmet almasını savunuyoruz. Bu anlayışla, toplumun her bireyine hitap eden projeler geliştiriyoruz. Dezavantajlılar başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini arkamızda hissetmek, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve en önemlisi bize inanan ve destek veren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yenişehir, mersin, Çocuk, Yerel yönetim, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:06:42. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement