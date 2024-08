Mersin\'de Kent Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi Projesinin Temeli Atıldı

Yerel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Kürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapılacak kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projenin temeli atıldı.

Yenişehir Belediyesi geçtiğimiz hafta temellerini attığı Emine- Halil Aydemir Kültür Kompleksi ve Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projenin de temelini attı. Eğriçam Mahallesi'nde yapılacak projenin temel atma töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Leyla Kürk Kütüphanesi ve Sosyal Tesislerinde 25 yıl boyunca vatandaşlara çay, su ve çorba ikramının ücretsiz olacağını söyledi.

Projenin inşaatını üstlenen hayırsever iş insanına teşekkür eden Özyiğit, "Kültür kompleksi ve ilkokulumuzun ardından büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak projemizin temelini atıyoruz. Yenişehir'imize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanemizdeki kafeteryamızda 25 yıl boyunca çay, su ve çorba vatandaşlarımız için ücretsiz olacak. Bu alan insanların buluşarak fikir alışverişinde bulunabileceği, birliktelik ruhunu güçlendiren bir sosyal ve kültürel merkez haline gelecek. Burada sadece yetişkinlere yönelik değil aynı zamanda çocuklarımıza yönelik de bir kütüphane oluşturacağız. Yenişehir Belediyesi Akademi'de Mersin ve Türkiye'de bir ilk olan Bebek Kütüphanesi açmıştık şimdi bu yolculuğu, Çocuk Kütüphanesi ile devam ettiriyoruz" dedi.

Çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik ederek, onların kültürel gelişimine katkıda bulunacaklarını dile getiren Özyiğit, "Hem çocuklarımıza hem de çocukluğunu yeniden hatırlamak isteyen yetişkinlere hitap edecek. Sunay Akın gibi değerli bir sanatçının katkılarıyla kentimize güzel bir müze kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz"

Halkın ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tuttuklarını belirten Özyiğit şunları dile getirdi: "Seçimlerden önce bu projelerimizin sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede üç büyük projemizin de temelini attık. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Her bir projemiz, şehrimizin sosyal, kültürel ve eğitim altyapısını güçlendirecek, iyi belediyeciliğin somut örnekleridir. Bu temellileri yaptığımız kamulaştırmalar ve planlamalarla attık. Ekonomik imkanlar bizi sınırlasa da dayanışmamız sayesinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız halkçı belediyeciliğin birer örneği olarak, toplumsal refahı gözeten, herkes için daha iyi bir yaşam alanı sunan yaklaşımlarımızı yansıtıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak, tüm hizmetlerimizi adil ve eşit bir şekilde sunuyoruz."

"Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum"

Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdiklerini ifade eden Özyiğit, "Geleceğimizin teminatı bu temellerle atılıyor. Bizler her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşın hakkının gözetilmesini, her kesimin eşit hizmet almasını savunuyoruz. Bu anlayışla, toplumun her bireyine hitap eden projeler geliştiriyoruz. Dezavantajlılar başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini arkamızda hissetmek, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve en önemlisi bize inanan ve destek veren Yenişehir halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu projelerimizin açılışlarında ve daha nicelerinde buluşmayı diliyorum" diye konuştu. - MERSİN