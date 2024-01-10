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Mersin'de Mahalle Mutfakları ile Ucuz ve Sağlıklı Yemek İmkanı - Son Dakika
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Mersin'de Mahalle Mutfakları ile Ucuz ve Sağlıklı Yemek İmkanı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başlattığı 'Mahalle Mutfakları' projesi, dar gelirli ve yemek yapmaya vakti olmayan vatandaşlara 10 TL'ye 3 çeşit sıcak yemek imkanı sunuyor. Kent genelinde 49 noktada hizmet veren Mahalle Mutfakları, temiz ve steril bir ortamda yemeklerini almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Proje, bugüne kadar 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdi ve her geçen gün talepler artıyor.

Mersin\'de Mahalle Mutfakları ile Ucuz ve Sağlıklı Yemek İmkanı
10.01.2024 - 09:46,
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayata geçirdiği 'Mahalle Mutfakları' projesi ile dar gelirli vatandaşlar, 3 çeşit sıcak yemeği 10 TL'ye alabiliyor. Kent genelinde 49 farklı noktada hizmet veren ve son olarak Osmaniye Mahallesi'ne kurulan Mahalle Mutfağı'na  vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında başlayan ve her gün binlerce vatandaşın faydalandığı projeden, dar gelirli, yemek yapmaya vakti olmayan ve yemek yapmayı bilmeyen vatandaşlar faydalanıyor. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sunması için Büyükşehir'in Mahalle Mutfakları'nı tercih eden vatandaşlar, Aşhane'nin temiz bir ortamında pişen ve kent genelinde 49 noktada bulunan mutfaklarla sağlıklı ve ucuz yemeğe ulaşıyor. 10 TL ile 3 çeşit yemek alabilme imkanı bulan vatandaşlar ise projeden son derece memnun.

DABAK: "BAŞLADIĞI GÜNDEN BUGÜNE 2 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞA HİZMET VERDİK"

Mahalle Mutfakları'nın 2020 yılında hizmet vermeye başladığını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Mustafa Gönen Dabak, "Projeye başlanıldığı günden bugüne 2 milyondan fazla vatandaşa hizmet verdik. Bu hizmetimiz sadece dar gelirlilerle sınırlı değil. Evde yemek yapamayan insanlar da gelip burada yemek alabilirler. Şu anda Tarsus, Erdemli ve merkez ilçelerde olmak üzere toplam 49 noktada vermekteyiz" dedi.

Temsili ücretlerle hizmetlerini sürdürdüklerini kaydeden Dabak, 10 TL gibi düşük bir ücretle hizmet verdikleri için taleplerin her geçen gün arttığını söyledi. Her mahalleden talep geldiğini belirten Dabak, "Osmaniye Mahallesi'ne yeni açıldı. Bütün mahallelerde açılması için biz elimizden geldiğince çalışıyoruz. Vatandaşlarımız doyurucu yemeklerini gelsinler buradan uygun fiyatlara alsınlar ve yemeğin tadını çıkarsınlar" diye konuştu.

MAHALLE MUTFAKLARI HER KESİMDEN BİNLERCE KİŞİYE DOYURUCU, TEMİZ VE UCUZ YEMEK SAĞLIYOR

Annesi yaşlı olduğu için yemek yapmaya zamanı olmadığını söyleyen Önder Kaptaç, "Yemekler muazzam, çok memnunuz. Evde yemek yapamayan herkes gelsin, bu hizmetlerden faydalansın" dedi.

Ekmek büfesi işlettiği için yemek yapmaya vakit bulamayan Çiğdem Nurtop, Mahalle Mutfakları sayesinde sıcak ve doyurucu ev yemeklerini ucuza alabildiğini söyledi. Yemek yapmaya vakti kalmayanlara çağrıda bulunan Nurtop, "Hemen gelsinler, faydalansınlar. Çok memnunuz. Çalışanlar, özellikle yalnız yaşayanlar, bütçesi olmayan insanlar için çok güzel bir hizmet" dedi.

Vakti olmadığı zamanlarda gelip yemek aldığını belirten Müzeyyen Ökmen de yemeklerin piştiği Aşhane'nin steril ortamını gördüğü için gönül rahatlığıyla aldığını söyledi. Dışardan yemek yemediğini söyleyen Ökmen, "Memnuniyetle geliyorum. İçim rahat bir şekilde güvenle öneriyorum. Yemek yapamayan, vakti olmayan insanlar gelip buradan yemek yiyebilirler" diyerek, bu hizmetin daha da artması için çağrı yaptı.

Kaynak: ANKA
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