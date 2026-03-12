Akdeniz'de birlik sofrası: Kaymakam Şener personelle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz'de birlik sofrası: Kaymakam Şener personelle iftar yaptı

Akdeniz\'de birlik sofrası: Kaymakam Şener personelle iftar yaptı
12.03.2026 21:01  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Zeyit Şener, katılımcılarla birlikte Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı. Programa mahalle muhtarları ve belediye çalışanları da katıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu, düzenlenen iftar programında bir kez daha yaşandı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye ile Şerafettin Memiş Vakfı iş birliğinde düzenlenen programda kaymakamlık ve belediye personeliyle aynı sofrada buluştu.

Belediye hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına mahalle muhtarları, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, belediye ve kaymakamlık çalışanları ile aileleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda farklı kurum temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Katılımcılar Ramazan'ın bereketini paylaşarak sıcak ve samimi bir ortamda iftar yaptı.

Programda konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kamu hizmetlerinin güçlü bir ekip ruhu ve dayanışma anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Şener, "Bugün burada belediyemizin ve kaymakamlığımızın kıymetli personeli ve aileleri, mahalle muhtarlarımız ve vakıf çalışanlarımızla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu hizmeti ancak güçlü bir ekip ruhu ve karşılıklı dayanışma ile daha anlamlı hale gelir. İlçemize hizmet ederken gösterdiğiniz gayret, fedakarlık ve özveri için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir fırsat olduğuna da dikkat çeken Şener, kurumlar arasındaki iş birliğinin vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırdığını ifade etti.

Samimi sohbetlerin yaşandığı program, katılımcıların Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerini paylaşması ve hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeyit Şener, Akdeniz, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz'de birlik sofrası: Kaymakam Şener personelle iftar yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:16:32. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz'de birlik sofrası: Kaymakam Şener personelle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.