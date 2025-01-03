Mersin'de Regaip Kandili'nde 15 bin kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Regaip Kandili'nde 15 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin\'de Regaip Kandili\'nde 15 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla 32 cami önünde kurduğu stantlarda vatandaşa 15 bin kandil simidi dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi, vatandaşların manevi duygularını paylaşarak bu özel günü anlamlı kılmayı amaçladı.

03.01.2025 10:08  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üç ayların müjdecisi, Ramazan ayının habercisi Regaip Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, birçok ilçede kurulan stantlarda vatandaşlara 15 bin kandil simidi dağıttı.

Merkez ilçeler başta olmak üzere Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı'da 32 cami önünde stant kuran ekiplerin dağıtımı gün boyu devam etti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen ekipler, birçok bölgeye ek stantlar kurarak dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutlayan ekipler, kent genelinde toplam 15 bin kandil simidi dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Psikolojik Danışman Ebru Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak mübarek Regaip Kandili'nde vatandaşlarımızın manevi duygularını paylaşmak ve bu özel günü daha anlamlı kılmak amacıyla 4 merkez ilçemiz başta olmak üzere, 32 cami önünde 15 bin kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu etkinlikte, ekiplerimizle halkımıza ulaşmanın ve geleneklerimizi yaşatmanın verdiği mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Regaip Kandili'nin tüm Mersin halkına, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kandil Simidi, Kültür Sanat, Etkinlikler, mersin, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Regaip Kandili'nde 15 bin kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:39:00. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Regaip Kandili'nde 15 bin kandil simidi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.