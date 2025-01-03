Mersin\'de Regaip Kandili\'nde 15 bin kandil simidi dağıtıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, üç ayların müjdecisi, Ramazan ayının habercisi Regaip Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, birçok ilçede kurulan stantlarda vatandaşlara 15 bin kandil simidi dağıttı.

Merkez ilçeler başta olmak üzere Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı'da 32 cami önünde stant kuran ekiplerin dağıtımı gün boyu devam etti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen ekipler, birçok bölgeye ek stantlar kurarak dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutlayan ekipler, kent genelinde toplam 15 bin kandil simidi dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Psikolojik Danışman Ebru Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak mübarek Regaip Kandili'nde vatandaşlarımızın manevi duygularını paylaşmak ve bu özel günü daha anlamlı kılmak amacıyla 4 merkez ilçemiz başta olmak üzere, 32 cami önünde 15 bin kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu etkinlikte, ekiplerimizle halkımıza ulaşmanın ve geleneklerimizi yaşatmanın verdiği mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Regaip Kandili'nin tüm Mersin halkına, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MERSİN