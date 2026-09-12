Mersin\'de şeftali üreticisi düşük fiyata isyan etti, Başkan Yıldız \'dereye dökün\' dedi

(MERSİN) - Mersin'de şeftali üreticisi, hasat şenliğine düşük fiyatların gölgesinde katıldı. Şeftalinin kilogram maliyetinin 15 lira olduğunu belirten üreticiler, tüccarların ürünü 10 liraya, meyve suyu fabrikalarının ise 5 liraya aldığını söyledi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, üreticilere örgütlenme çağrısı yaparak, "Meyve suyu fabrikaları 5 liradan fazlasına almıyor mu? Satmayın. 100 kilo meyve satsan 500 lira eder. 2 tane tantuni yiyemezsin 500 liraya. Satmayın. Götürüp dereye dökün. Kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Türkiye'nin en büyük şeftali üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de çiftçiler, yaz-kış bahçelerinde çalışarak tür tür, boy boy şeftali yetiştirdi. Ancak üreticiler, bu yıl da düşük fiyatlar nedeniyle beklediğini bulamadı.

Kilogramı 15 liraya mal edilen şeftalinin bugünlerde tüccarlar tarafından 10 liraya alındığı, meyve suyu fabrikalarının ise tek fiyat olarak kilogram başına 5 lira verdiği belirtildi.

Toroslar Belediyesi, yöre halkının talebi üzerine Güzelyayla Şeftali Hasat Şenliği düzenlemeye başlamıştı. Şenlik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düşük fiyatlar nedeniyle yaşanan zararın gölgesinde yapıldı.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, şenlikte eğlenmek için bir arada olduklarını ancak sıkıntıları anlatmadan gitmenin de mümkün olmadığını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"2026 yılında hiçbir ürün para etmedi. Tabiri caizse çöp oldu. Sahil bölgelerinde erkenci şeftalilerimiz dalında kaldı. 1500 rakıma yaklaşmışız, burada hasat devam ediyor, fiyatlar aynı şekilde üretim maliyetini bile kurtarmıyor. Nasılsın diyenlere doğru cevap veremiyorum çünkü iyi değiliz. Bir kilo şeftalinin üretim maliyeti 15 TL. Bu ülkenin yöneticilerine sesleniyorum. Tarım Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Çiftçi ölüyor. Çiftçi can çekişiyor. Kimse kusura bakmasın, devlet üreticisine sahip çıkmak zorundadır. Devlet çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmek zorundadır. Bir gübreyi, üretimde kullandığımız herhangi bir ilacı, bir ürünü yüzde 30, yüzde 40 farkla alıyoruz bu yıl. Ama ürettiğimiz ürünler aşağısına gidiyor. Allah aşkına, bir ekmek olmuş 15 lira, 20 lira. Bir kilo şeftali bir ekmek almıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu ülkede insanlar üretmeye, Toroslar ilçesinde yaşayan hemşerilerim üretmeye ısrarla devam ediyorlar. Ama maalesef onların hayatlarında herhangi bir değişiklik yok. Günlük geçimlerinde bir zerre ilerleme yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi ilan ettiği köylüler artık maalesef geçim sıkıntısıyla, sefaletle boğuşur duruma geldiler"

Yıldız, 15 yıl önce yörede meyve suyu fabrikalarının 1 kilo şeftaliyi 5 liraya aldığını, o dönem ekmeğin 1 lira olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bir kilo meyve sattığınızda 5 tane ekmek alabilecek durumdaydınız. Şimdi yine 5 lira meyve suyu fabrikalarına satılan meyvenin kilosu. 5 liraya ancak çeyrek ekmek alabiliyorsunuz. İşte kaybınız bu. Ekmekle kıyasladığınızda bile son 15 sene içinde ekmeğinizin dörtte üçünü kaybetmişsiniz. Sizin de örgütlü olmanız lazım. Gücünüze güç katmanız lazım. Meyve suyu fabrikaları 5 liradan fazlasına almıyor mu? Satmayın. 100 kilo meyve satsan 500 lira eder. 2 tane tantuni yiyemezsin 500 liraya. Satmayın. Götürüp dereye dökün. Kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkmak zorundayız."

Şenliğe katılan yöre üreticileri de etkinlik için belediyeye teşekkür etti ve asıl gündemlerinin fiyatların düşüklüğü olduğunu vurguladı. Üreticiler, yörede meyve suyu fabrikası kurulmasını ve meyve suyu fabrikalarının tekelinin kırılması gerektiğini belirtti.