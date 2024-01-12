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Mersin'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi Söküme Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi Söküme Alındı

Mersin'de sahil kenarında 25 yılı aşkın süredir sergilenen, Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaş ganimeti olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli (P-145) gemisi ömrünü tamamladı.

Mersin\'de Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi Söküme Alındı
12.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 13:02
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Mersin'de sahil kenarında 25 yılı aşkın süredir sergilenen, Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaş ganimeti olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli (P-145) gemisi ömrünü tamamladı. Yapılan inceleme sonrasında onarımı olmayacak şekilde çürüyen 56 ton tonaja sahip geminin bugün sökümünün tamamlanması bekleniyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kültürpark'ta sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi ömrünü tamamladı. Her yıl düzenli olarak bakımı yapılmasına rağmen geminin deniz kenarında zaman zaman dalgalara maruz kalması nedeniyle çürümeler meydana geldi. Çürüme ve paslanmaların insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle belediye ekipleri, durumu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirdi. Komutanlıktan gelen heyetin incelemesi sonrasında geminin hurdaya çıkarılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Makine ve Kimya Endüstrisi görevlilerinin gözetiminde geminin sökümü başladı. 3 gündür devam eden geminin sökümünün bugün tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar hüzünlendi

Sahil yolundan geçen vatandaşlar, şehrin sembolleri arasında yer alan geminin sökümünü görünce hüzünlendi. Bazı vatandaşlar söküm sırasında cep telefonları ile o anları kaydetti. Sahilde düzenli olarak koşuya çıktığını belirten Muhammet Şahin Yılmaz, "Mersinimizin sembolü haline gelen bu savaş gemisi 20 yılı aşkın bir süre olarak Mersin'de yer alıyor. Biz gemiyi her gördüğümüzde tabii ki seviniyorduk. Burada fotoğraflar çekiyoruz. Bir hüzünlendik tabii kaldırılmasını görünce iç çekiyoruz. O yüzden koşuyu bilerek bugün burada bıraktım. Yapacak bir şey yok" dedi.

Geminin nostaljik olduğunu belirten vatandaşlardan Mustafa Akşahıs, "Gemi ile uçak ikisi birbirini tamamlıyordu. Maalesef gemi denize ve neme dayanamadı. O da ömrünü tamamladı. Tamamen söküyorlar artık" diye konuştu.

1974'te savaş ganimeti olarak ele geçirildi

Savaş gemisi 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirildi. Gemiye Kıbrıs Barış Harekatı esnasında 21 Temmuz 1974 tarihinde batan TCG Kocatepe'de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin ismi verildi. Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976-12 Temmuz 1996 tarihleri arasında karakol botu olarak görev yaptı. 1996 yılından sonra hibe edildiği Mersin'de savaş uçağı ile birlikte sergilenmeye başladı. 25 yılı aşkın süredir sergilenen geminin 8 metre uzunluğunda 56 ton tonaja sahip 2x20 mm Orligon top kullandığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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