Mersin'de Su Fiyatları Değişmeyecek - Son Dakika
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Mersin'de Su Fiyatları Değişmeyecek

Mersin\'de Su Fiyatları Değişmeyecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, enflasyon farkına rağmen 2 yıldır aynı su tarifesinin geçerli olduğunu ve yeni bir fiyat rejimine gitmeyeceklerini açıkladı. MESKİ'nin yatırımlarının devam ettiğini belirten Seçer, su maliyetlerinin azaltılması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

13.05.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, enflasyon farkına rağmen 2 yıldan beri aynı fiyat tarifesinin uygulandığını belirterek, MESKİ'nin su tarifesinde yeni bir fiyat rejimine gitmeyeceklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. MESKİ'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Rapor hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, raporlara tüm meclis üyelerinin ulaşabileceğini belirterek, eleştirilere açık olduklarını ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini kaydetti. Raporda, özellikle ilçe belediyelerinin çevre temizlik vergilerini ödememesi ve Büyükşehir Belediyesinin yağmur suyu sistem bedellerini ilçe belediyelerden tahsil edememesi gibi karşılıklı sorunları tespit ettiklerini ifade eden Seçer, Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerden yaklaşık 462 milyon TL'lik alacağının bulunduğunu belirtti. Alacak verecek dengesini sıfırlamak istediklerini söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesinin vereceğinden çok alacağının olduğunu kaydetti. 2024 yılı bütçesi ve su fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, "2024 yılına ait gider bütçesi ve gerçekleşmesi yüzde 89 oranında. 100 liralık yatırım yapacağız demişiz, 89 lira gerçekleşmiş. Bu aslında gerçekleşmiş bir bütçe sayılır. Büyükşehir Belediyesinde bu oran yüzde 90'ların üzerine çıkıyor" dedi.

"Maliyetler yaklaşık yüzde 25 oranında düşerdi"

MESKİ'nin kar amacı gütmeyen bir kamu şirketi olduğunu vurgulayan Seçer, su fiyatları hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Bizim; 'MESKİ kar elde etsin, ihya olsun, her yıl şu kadar kar açıklasın' gibi bir anlayışımız yok. MESKİ'nin sahibi halk, parayı veren halk. Ortağı yok, hisse senedi yok"dedi.

Su fiyatlarının belirlenmesinde maliyetlerin önemli olduğunun altını çizen Seçer, Mersin'de suyun büyük kısmının Berdan Havzası'ndan geldiğini belirterek, " Tarsus'un Berdan Havzası'ndan aldığımız su, Mersin'in 4 merkez ilçesinin yüzde 85 ihtiyacını karşılıyor. Genellikle elektrik enerjisiyle geliyor. Elektrik, bizim maliyetlerimizi artıran bir unsur. Pamukluk Barajı'nın hizmete alınmasıyla suyun maliyeti azalacak. Suyu, Berdan Havzası'ndan elektrik enerjisi marifetiyle değil de Pamukluk Barajı'ndan cazibeyle sağlasaydık, bu maliyetler yaklaşık yüzde 25 oranında düşerdi" diye konuştu. Seçer, kayıp-kaçak kullanımının da maliyetleri artırdığını ifade ederek, bununla mücadele ettiklerini ve bu mücadeleyi SCADA gibi teknolojik yatırımlar ile en üst düzeyde sürdürdüklerini kaydetti.

Su fiyatlarında değişiklik yok

Enflasyon farkına rağmen, 2 yıldan beri aynı fiyat tarifesinin uygulandığını dile getiren Seçer, MESKİ'nin su tarifesinde yeni bir fiyat rejimine gitmeyeceklerini belirtti. Yıllık uyguladıkları su fiyat tarifesinin enflasyon oranının çok altında olduğunu aktaran Seçer, "Bizim su fiyatlarının üzerinde bir oynama yapma, yeni bir fiyat rejimi uygulama gibi böyle bir kararımız yok. Devletin açıkladığı yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 44'e yakın. 2024 yılında ortalama satış bedelimiz 32 TL 09 kuruş. Biz, yeniden değerleme oranıyla fiyatlandırma yapsaydık olması gereken rakam 50 TL 85 kuruştu. Ama biz bunu yapmadık" diye konuştu.

Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerine yönelik gelen eleştirileri de değerlendiren Seçer, MESKİ olarak Türkiye tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşadıklarını söyledi. 2019'da gelir bütçesinin yüzde 24'ünün yatırıma giderken yıldan yıla artışla 2024 yılında bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu ve 2025'te de hedefin yüzde 53 olarak belirlendiği anlatan Seçer, "Gelirimizin yarısı şu anda yatırıma gidiyor. Teknoloji, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi gibi yatırımlara gidiyor"ifadelerini kullandı.

Seçer, rutin yapılan işlerin dışında insan sağlığına zarar vermeyen projeler üretmek adına önemli bütçeler ayırdıklarını da kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Su Fiyatları Değişmeyecek - Son Dakika

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