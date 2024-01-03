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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'ın konuşması ve konferansın yanı sıra müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Mersin'in kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemi vurgulandı.

Mersin\'in düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
03.01.2024 - 11:31,
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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Etkinlik, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile akademik personelin katılımıyla düzenlenen anma yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen konferans öncesi, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programda konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin'in, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Mersin, milli birlik ve beraberlik ruhuyla 3 Ocak 1922 tarihinde düşmanı topraklarından kovmuş, bağımsızlık meşalesini bir daha sönmemek üzere yakmıştır. Mersin'in kurtuluşu, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini, vatanını ve bayrağını savunmak için her türlü fedakarlığı yapacağını, bütün dünyaya gösteren bir zaferdir. Bu zafer, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk ordusunun ve Mersin halkının ortak mücadelesinin sonucudur" dedi.

Kentin kurtuluşunun aynı zamanda bir kültür ve medeniyet şehri olan Mersin'in farklı inanç, dil ve kültürleri yüzyıllardır bir arada yaşatan hoşgörü ve barış geleneğinin de bir ifadesi olduğunu vurgulayan Yaşar, "Mersin, hem Akdeniz'in incisi hem de Torosların gülüdür. Mersin, hem tarımın hem de sanayinin merkezidir. Mersin, hem tarihin hem de geleceğin şehridir. Atalarımızın bize bıraktığı bu güzel ve değerli emanete sahip çıkmak, onu daha da ileriye taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmalıyız. Mersin'in potansiyelini ortaya çıkarmak, Mersin'in refahını ve mutluluğunu artırmak için hep birlikte el ele vermeliyiz. Mersin Üniversitesi olarak bizler ürettiğimiz projeler, verdiğimiz nitelikli mezunlar ve oluşturduğumuz eğitim platformları ile bu kentte bir katma değer katmak için durmaksızın çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

MEÜ Rektörü Erol Yaşar'ın konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Günay tarafından, 'Milli mücadelede Mersin' başlıklı konferans verildi. Mersin'de ve Mersin Üniversitesi'nde olmaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirten Günay, düşman askerlerinin Mersin'e neden geldiklerini ve geldiklerinde de neler yaptıklarını dinleyenlere aktardı. Günay, özellikle düşman askerlerinin nereye konuşlandıkları, Mersinliler, Yörükler ve Çukurova ahalisinin mücadele sürecindeki faaliyetleri üzerinde durdu. Yaşanan kahramanlık hikayelerinden de bahseden Prof. Dr. Günay, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu gibi büyük bir kahramanlık öyküsünü yazanların torunlarına, Mersin'de seslenme fırsatını sunduğunu için Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'a teşekkürlerini sunarak sunumunu tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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