Mersin\'in kurtuluş günü coşkuyla kutlandı

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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket gösterileri ile helikopterde üzüm salkımı gösterisi nefes kesti.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, Tren Garında gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan heyetin karşılanması töreni ile başladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrencilerin de katıldığı törenin ardından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Kortej yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanında devam etti

103. yıl coşkusu Cumhuriyet Meydanında da devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Eser ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sürdü. Vali Pehlivan, Tuğamiral Eser ve Başkan Seçer ayrıca cipe binerek kutlamalara katılanların kurtuluş bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler şiirler okudu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının da tüfekli hareket gösterileri gerçekleştirdiği törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de konser verdi.

JÖAK'ın helikopterli gösterisi ve silahlı hareketler nefes kesti

Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen 'üzüm salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı üzerinde birkaç tur atan helikopterden sarkan jandarma ekipleri, görsel şölen sundu. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

"Milletimiz, işgalci düşman güçlerini bertaraf etmeyi başarmıştır"

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmasında, "Necip milletimiz vatanına, devletine, bayrağına, bağımsızlığına tutkuyla bağlı bir millettir. Türk milleti, tarih boyunca hiçbir hal ve şartta hür yaşamından ödün vermemiş, ülkesinin birlik ve bütünlüğüne göz dikenin karşısında iman dolu göğsünü siper etmiş, önüne çıkan engelleri, cesaret ve kararlılıkla bertaraf ederek tarihe damga vuran devletler kurmuştur. Uzun tarih yolculuğunda milletimiz, türlü çeşit zorluklarla, düşmanların diz çöktürmeye, yıkmaya, yok etmeye yönelik saldırılarıyla karşılaşmıştır. Vatanını, bayrağını ve bağımsızlığını canından aziz bilen milletimiz, kutsalına yönelik saldırılara her defasında tek yürek olup kenetlenerek karşı koymuş, büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar neticesinde işgalci düşman güçlerini bertaraf etmeyi başarmıştır" ifadelerini kullandı.

"3 Ocak 1922, özgürlük meşalesinin zaferle taçlandığı gündür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kurtuluş gününü kutlayarak, "Bugün Mersin'imizin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanıyla bir aradayız. 3 Ocak 1922 yalnızca bir şehrin değil, bir milletin bağımsızlık aşkıyla özgürlük meşalesinin zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin birlik ve beraberliğin azim ve kararlılığın eseridir. Emperyalizme karşı Kuvayi Milliye ruhuyla verilen bu büyük direniş tarihimizin altın harflerle yazılmış sayfalarından biridir. Bu ruh bağımsız yaşama arzusunu adalete bağlılığı haksızlığa karşı dimdik durmayı temsil eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden doğan bir milletin özgür ve bağımsız bir geleceğe olan inancıdır. Bugün bu ruhun ışığında bizlere bırakılan mirası onurla taşımaya devam ediyoruz. Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından aldığımız ilhamla geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü hep birlikte inşa ediyoruz" diye konuştu.

Tören jandarma ekiplerinin silahlı gösterisi ve JÖAK'ın helikopterli gösterisi sona erdi. - MERSİN