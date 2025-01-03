Mersin'in Kurtuluş Günü Kutlamalarında SOLOTÜRK Gösterisi

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(MERSİN) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde gösteri yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin halkının kurtuluş gününü kutluyorum. Bizim doğum günümüz 3 Ocak 1922. Mersin'imiz her zaman Cumhuriyet'in güzel, çağdaş, modern ve aydınlık yüzü oldu" dedi.

SOLOTÜRK ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde kentte yaptığı gösteri ile vatandaşları büyüledi. Gösteri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda gerçekleşti.

Gösteriyi izleyenler arasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Mersin milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, Meclis üyeleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Gösteriyi, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer de izledi.

SOLOTÜRK Uçuş Ekibi; Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Hava Piyade Üsteğmen Ş. Alper Şen ile Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Bölükbaşı, Mersinlilere unutamayacakları bir gösteri sergiledi. Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, F-16 ile gökyüzünde muhteşem hareketlere imza atarken, Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir gösteriyi alandan yönetti. Sunumu; Hava Piyade Üsteğmen Ş. Alper Şen yaparken, sesi de Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Bölükbaşı koordine etti. Gösterinin ardından Başkan Seçer ve kent protokolü tarafından uçuş ekibine çiçek takdim edildi.

SOLOTÜRK ekibinin Mersinlileri hayran bırakan gösterisinin ardından konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Mersin halkının kurtuluş gününü kutluyorum. Bizim doğum günümüz 3 Ocak 1922. 103 yıl önce bugün tüm Anadolu topraklarında emperyalist işgaline karşı Türk milleti tek vücut, tek yumruk oldu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Kuva-yımilliye ruhuyla bugünkü toprakları bize atalarımız armağan ettiler. Biz de o bayrağı aldık, taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun mücadele arkadaşları savaş meydanlardaki zaferi Cumhuriyet'le taçlandırdı. O günden bugüne Mersin'imiz; her zaman Cumhuriyet'in güzel, çağdaş, modern ve aydınlık yüzü oldu."

Mersin'i 'Çağdaş, mutlu, aydın ve Mustafa Kemal'in kenti' diye tanımladığını belirten Seçer, "Mersin'i Türkiye'ye benzetiyoruz, Türkiye'nin bir izdüşümü. Mersin; Türkiye'nin dört bir yanından farklı nedenlerle buraya gelen insanların oluşturduğu, büyüttüğü, geliştirdiği ve kalkındırdığı bir kent. Mersin, çalışan, üreten ve yarınları olan bir şehir" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, mücadele arkadaşlarına ve kahraman gazilere şükranlarını sunan Seçer, "Bizler de çocuklarımıza, torunlarımıza daha güzel bir Mersin ve Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SOLOTÜRK'ün gösterisini izlerken çok heyecanlandığını ve aynı zamanda duygulandığını söyleyen Seçer, "SOLOTÜRK; Türk milletinin kahramanlığını, gözü karalığını, mücadele azmini, ferasetini, istikrarını ve çelik gibi sinirlerini ifade ediyor. Muazzam bir gösteri izledik. Bu ekip ve o uçağı kullanan pilotumuz; Türkiye'nin ve dünyanın en iyileri. Onların şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyoruz" diyerek, göreve geldiği 2019 yılında da SOLOTÜRK'ün gösteri yaptığını hatırlattı.

Türk milletinin bir daha kurtuluş tarihi yazmamasını temenni eden Seçer, şöyle devam etti:

"İnsanları farklılıklarını görmeden seviyoruz, sayıyoruz ve hizmet ediyoruz"

"Bu millet kadim Anadolu toprakları üzerinde hangi etnik yapıdan, renkten ve kültürden olursa olsun Türk milleti çatısı altında bir arada sonsuza kadar yaşama gayreti içerisinde olacak. Bu kadim toprakların insanları birlikte yaşama kültürüne sahiptir. Biz de dilimizle, söylemlerimizle ve yönetim anlayışımızla bunu tahkim edeceğiz. İnsanları; farklılıklarını görmeden seviyoruz, sayıyoruz ve hizmet ediyoruz" diyerek, Mersinlilerin kurtuluş gününü bir kez daha kutladı.

Gösteri öncesinde vatandaşlar müzik ve eğlencenin tadını çıkardı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu öncesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için konser verdi. Ellerinde Türk bayrakları ile gösteriyi izlemek için meydana akın eden vatandaşlar, birlik ve beraberliğin önem kazandığı tarihi günde hep bir ağızdan şarkılar ve marşlar seslendirdi. Deniz manzarası eşliğinde güzel ve güneşli Mersin havasının tadını çıkaran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi'nin gösterisini de büyük bir ilgi ile izledi.