Mersin\'in marka yolculuğu masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in marka kent olma hedefi doğrultusunda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Mersin her yıl daha da iyi anılan bir kent" dedi.

Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen 'Mersin Marka Rotası Programı'nın açılışına katıldı. 'Benzersiz içerik kalitesiyle ilk adım' mottosuyla gerçekleştirilen programa; Mersin Valisi Atilla Toros, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek programda; marka kent kavramı, kent kimliği, kentin hafızası ve KOBİ'ler için markalaşma stratejileri gibi başlıklar ele alındı. Programın, Mersin'in ekonomik, kültürel ve ticari potansiyelinin markalaşma perspektifiyle geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

"Mersin, beraber yaşama hukukunun dersini veren bir kent"

Programın Mersin'in kent kimliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "Mersin, dünyaya beraber yaşama hukukunun dersini veren bir kent olarak anılıyor. Bu çok değerli. İstediğiniz kadar reklamlara çıkın, öyle marka olunmuyor. 'Mersinliyim' diyebilmek kentin marka değerine büyük katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

"Mersinliler bu kentin fahri elçisi olmalı"

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Mersinlilere çağrıda bulunan Seçer, "Türkiye'nin ve dünyanın her yanında Mersinliler yaşıyor. Bu insanların Mersin'in fahri elçisi olması gerekiyor. Mersin'in bir cazibesi olacak ki yatırımcı ve turist buraya gelecek" diye konuştu.

"Mersin her yıl daha da iyi anılan bir kent"

Mersin'in sosyo-ekonomik gelişmişlikte önemli ilerleme kaydettiğini belirten Seçer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SEGE araştırmasına göre kentin son 10 yılda 12 basamak yükselerek 13'üncü sıraya geldiğini söyledi. Seçer, "Bu hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin hem de özel sektörün yaptığı yatırımların sonucudur. Mersin'de bir iyileşme ve ileri gidiş var" dedi.

"Kent aktörleri kente sahip çıkmalı"

Mersin'in hikayeleştirilebilecek çok değeri olduğunu vurgulayan Seçer, markalaşma sürecinde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Devlette devamlılık esastır. Kent ve kent aktörleri de bu sürece sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı.

MEDEKA ve TADEKA yapılarına da değinen Seçer, kente ilişkin önemli kararların bu kurullarla birlikte alındığını belirtti.

"Bu şehirde yok yok"

Mersin'in güçlü lojistik altyapısına dikkat çeken Seçer, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve hızlı tren çalışmalarının kente büyük değer katacağını ifade ederek, "Karayolu, liman, hava ulaşımı. Bu şehirde yok yok. Mersin muazzam bir şehir" dedi.

"Mersin, kadim Anadolu'nun sentezi"

Mersin'in ticaret, tarım ve turizm alanlarında önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Seçer, "Mersin kadim Anadolu'nun sentezi. Çok güçlü bir insan kaynağı var. Bu potansiyeli açığa çıkarmak gerekiyor. Benim Mersin'in geleceğine dair çok büyük bir inancım var" diye konuştu.

"Bu gücü doğru hikayeyle anlatma zamanı"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'in üretim, lojistik ve ihracat gücüne dikkat çekerek, "Artık bu gücü daha doğru bir hikaye ile anlatma zamanı. Marka Rotası Programı bu yolculuğun önemli adımlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in küresel ölçekte kapasitesi var"

Mersin Valisi Atilla Toros ise kentlerin artık rekabet içinde olduğunu belirterek, "Mersin köklü bir geçmişin, üretken bir bugünün ve iddialı bir geleceğin kesiştiği bir ildir. Bu şehrin küresel ölçekte adından söz ettirecek kapasitesi var" dedi.

Programda ayrıca Marka Konseyi Derneği Başkanı Ramiz Bülent Fidan ile ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği Başkanı Şahin Acar da konuşma yaptı. - MERSİN