Mersin Valisi Pehlivan'a Veda Programı - Son Dakika
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Mersin Valisi Pehlivan'a Veda Programı

Mersin Valisi Pehlivan\'a Veda Programı

MTSO, Vali Pehlivan'a veda etti. Pehlivan, Mersin'e kattıklarından dolayı teşekkür etti.

09.02.2025 14:19
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan için düzenlenen veda programında yaptığı konuşmada, "Mersin'e değer katanları Mersinliler asla unutmayacaktır" dedi.

MTSO, Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde AFAD Başkanı olarak atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan için veda programı düzenledi. Mersin'e 3 yıl önce Şırnak'tan geldiğini hatırlatan Vali Pehlivan, göreve başladığı ilk günden itibaren ailece Mersinli olduklarını söyledi. Başta kamu yatırımları olmak üzere kentle ilgili ne varsa takip etmek, çalışma sürecinde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle iletişim ve istişare içinde olma hedefiyle hareket ettiğini kaydeden Pehlivan, "Umarım yapabilmişizdir. İyi ki bu şehre gelmek nasip olmuş. Gönül köprüleri kurabilmişsek en büyük zenginliğimiz budur. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin iş dünyasının tam yanında, omuz omuza destek oldunuz"

Gecede, "Her resmi görevin bir başlangıcı, bir de sonu vardır. Ama ülke sevgisi ve sorumluluk duygusuyla yapılan görevlerin sonu yoktur" diyen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Bu duyguyla çalışanlar, son nefeslerine kadar ülkesi ve milleti için bir karşılık beklemeden çalışmaya devam ederler" diye konuştu. Pehlivan'ın görevde kaldığı süre boyunca tüm kent dinamikleriyle uyum içinde çalışıp her zaman Mersin'den yana olduğunu vurgulayan Çakır, Mersin'in geleceğini şekillendirecek büyük projelerde imzası bulunduğunu söyledi. Yıllardır beklenen Çukurova Havalimanı'nın hizmete alınması, otobanın Kızkalesi'ne bağlantı çalışmalarının hızla başlaması, organize sanayi bölgelerinin sayısının artması ve genişleme çalışmaları, hızlı tren projesi başta olmak üzere sayısız stratejik yatırım ve projenin bu dönemde hızlanıp tamamlandığını belirten Çakır, Mersin'in geleceğini oluşturan ana sektörlerin gelişmesine katkı sunulduğunu söyledi. Valiliğin özellikle sektörel çalıştaylara büyük destek verdiğine de değinen Çakır, "Bu anlamda Mersin iş dünyasının arkasında veya önünde değil, tam yanında, omuz omuza, destek oldunuz. En önemlisi sosyal anlamda, huzurlu bir Mersin, güven dolu bir Mersin oluşmasına büyük emek verdiniz" şeklinde konuştu.

Bunun bir veda konuşması olarak kabul edilmemesi gerektiğini de kaydeden Çakır, sözlerini şöyle tamamladı: " Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, siz her zaman, bizim valimiz olarak kalacaksınız. AFAD Başkanlığı, ülkemiz adına hayati bir vazife. Artık sadece bir kente değil tüm Türkiye'ye ve milletimize hizmet yolunda daha kapsamlı, ama bir o kadar da zor bir görevi yerine getireceksiniz. Yeni görev yerinizde de üstün başarılarınızı devam ettireceğiniz konusunda şüphemiz yok. Mersinliler adına, Mersin iş dünyası adına, tekrar sevgilerimi, saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum."

"Bize kattığınız değer için teşekkür ediyoruz"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise "Bir açılışta bir araya gelip önümüzdeki günlerde yapacağımız işleri konuşurken akşamına görev değişikliğinizi öğrendik. Bugüne kadar birçok projeye imza attınız, birlikte daha birçoğunu yapacaktık kısmet olmadı. Bize, kentimize kattığınız değer, Mersin'e verdiğiniz önem için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bir tarafımız hüzünlü bir tarafımız sevinçli"

Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ise sözlerine, "Bir tarafımız buruk hüzünlü, bir tarafımız Mersin adına sevinçli ve gurur verici" diye başladı. Mersinlilerin gelen misafirlerine kucak açmayı seven ve bununla da övünen bir kent olduğuna dikkat çeken Kıratlı, "Gelen devlet adamlarımızın bize uyum sağlaması ve bizim onları kucakladığımız gibi onların da bizi sahiplenmesi işi başka boyutlara ulaştırıyor. Oluşturulan güçlü bağlarla bugün Mersin belki valisini değil, kimi ağabeyini kimi kardeşini evladını Ankara'ya yolcu ediyor. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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