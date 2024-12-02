Mersin Valisi Pehlivan, Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu - Son Dakika
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Mersin Valisi Pehlivan, Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu

Mersin Valisi Pehlivan, Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ev sahipliğinde, TCG İskenderun Gemisi Turgut Reis Salonunda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

02.12.2024 13:52
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ev sahipliğinde, TCG İskenderun Gemisi Turgut Reis Salonunda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Pehlivan, "Sadece belli günlerde, belli haftalarda değil her gün, her an şehitlerimiz zihnimizde, gönlümüzdedir" dedi. Aynı şekilde şehitlerin emaneti olan aileleri ile gazilerin de her zaman gönüllerde olacağını kaydeden Vali Pehlivan, "Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi saygıyla, rahmetle bir kere daha yad ediyoruz. Verdikleri mücadeleler asla unutulmaz, unutulmayacaktır. Gerek karada gerek denizde gerek havada düşman unsurlarına, şer odaklarına ve terör örgütlerine karşı geçmişte canla başla ve cansiperane mücadeleler verildi. Ecdadımız kanını, canını vererek mücadele etti. Bugünlerimizin temelini attı. Onların açtığı yolda yürüyoruz. Onlardan aldığımız ilhamla, şehitlerimizin, gazilerimizin mücadeleleriyle elde etmiş olduğumuz kazanımların kıymetini bilerek ve inşallah daha da kıymetlendirerek, kıymetlendirmeye çalışarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Vali Pehlivan, "Bugünün nesli de üzerine düşen görevi sınır boylarında, sınır ötesinde, kara vatanımızda, mavi vatanımızda ve gök vatanımızda, Anadolu'muzda, Türkiye'mizde, Türkiye'mizin her bir noktasında canı pahasına yapmaktadır. Yapmaya devam etmektedir, devam edecektir. Bu sayede ülke olarak, Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türkiye Yüzyılını inşa etme yolculuğumuz devam edecek ve inşallah nice yüzyıllar ülkemiz, devletimiz, milletimiz bir ve beraber olarak, bir ve bütün olarak var olacaktır. Yeni nesillere inşallah daha müreffeh, daha güçlü bir vatan emanet etmek nasip olacaktır" diye konuştu.

Programda, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal da konuşma gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Pehlivan, Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu - Son Dakika


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