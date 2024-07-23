Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Hayvan Hakları Tutum Belgesi\'ni İmzaladı

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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni imzaladı. Başkan Özyiğit, "Sokak hayvanları konusunda hepimize sorumluluk düşüyor. Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, eğitilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Hayvanların yaşatılması ve korunması amacıyla Yenişehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni imzalayan Başkan Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Belgin Gürağaç, Yenişehir Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve hayvanseverlerle Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Bakımevinde devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Özyiğit, şunları söyleid:

"Bakımevimizi mart ayında hizmete açtık, kentimizde ihtiyaç vardı. Mersin Üniversitesi 15 bin dönümlük bu alanı bize tahsis etti. Şu anda 65 köpek ve 46 kediye ev sahipliği yapıyoruz. Mart ayından bu yana 380 kedi ve 20 köpeği kısırlaştırdık. Burada birlikte yaşadığımız canlıları doğru ortamda yaşamlarını sağlıyor ve sahiplendiriyoruz. Bu çalışmaları yapmamızda bize destek olan, bizleri teşvik eden gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Yenişehir Belediyesi'nin hayvan bakımevinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin bir yıllık mamalarını Yenişehir Belediyesi olarak karşılayacaklarını söyleyen Özyiğit, şöyle devam etti:

"Sahiplenilen kedi ve köpeklerin bir yıllık mamaları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacak"

"Sorumluluğu ortaklaştırmak adına teklifte bulunacağız. Sahiplenilen kedi ve köpeklerin bir yıllık mamaları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Biz hayvanların her şeyinden faydalanıyoruz. Onlar bizim çizgi filmlerimizde, onlar çocuklarımızın oyuncalarında, filmlerimizde. Ancak maalesef vicdanların kaldıramayacağı bir şekilde onlardan kurtulma noktasında bir çaba var. Muğlak biçimde sorumluluklar veren bir yasa maddesi ile karşı karşıyayız. Elbette ki yasalar halk için yapılır. Yasalarda yanlış teklifler de olabilir. Halk bunlara tavrını göstermeli ki yasa yapıcılar da bunlardan ders alsınlar ve buna göre davransınlar. Dolayısıyla bu hayvanlara doğru biçimde bakmak için herkesin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Herkes sorumlu davranmalı, yerel yönetimlere de sorumluluk düşüyor. Biz de görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece bir ilçenin bir ilin değil herkesin sürece dahil olması gerekiyor. Doğru bir uygulama ile biz Türkiye'de sokak hayvanlarını sorun olarak değil, birlikte yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir hale getirebileceğimizi biliyoruz. Buradan bir öneri getirmek gerekiyorsa kaynak mı yok? İşte o kitaplarda, dizilerde hayvan figürü kullanan kim varsa belli bir vergi ödesin. Oradan oluşacak vergi hayvanların bakımına ve rehabilitasyonuna kullanılsın. Bir hayvanın canını almak ile ilgili ne kendi vicdanımda ne de toplumunun vicdanında anılmak istemem. Sokak hayvanları sorununu yok saymıyoruz. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, eğitilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda çalışmamız gerekiyor."

Belgin Gürağaç'tan Başkan Özyiğit'e teşekkür

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Gürağaç ise "Yenişehir Belediyesi bu bakımevi olanağı ile ülkemizin vicdanına uygun, kalıcı çözümler üretilmeye çalışıyor. Bu imkanı sağlayan ve tutum belgesini de imzalayacak olan Başkanı'mız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyoruz. Kısırlaştır, aşılat ve yaşat bilinciyle hayvanların yaşatılması noktasında iş birliği içerisinde olacağız" dedi.