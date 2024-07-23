Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni İmzaladı

Geniş Video İzle

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni imzaladı. Başkan Özyiğit, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, eğitilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

23.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni imzaladı. Başkan Özyiğit, "Sokak hayvanları konusunda hepimize sorumluluk düşüyor. Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, eğitilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Hayvanların yaşatılması ve korunması amacıyla Yenişehir Kent Konseyi tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni imzalayan Başkan Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Belgin Gürağaç, Yenişehir Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve hayvanseverlerle Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Bakımevinde devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Özyiğit, şunları söyleid:

"Bakımevimizi mart ayında hizmete açtık, kentimizde ihtiyaç vardı. Mersin Üniversitesi 15 bin dönümlük bu alanı bize tahsis etti. Şu anda 65 köpek ve 46 kediye ev sahipliği yapıyoruz. Mart ayından bu yana 380 kedi ve 20 köpeği kısırlaştırdık. Burada birlikte yaşadığımız canlıları doğru ortamda yaşamlarını sağlıyor ve sahiplendiriyoruz. Bu çalışmaları yapmamızda bize destek olan, bizleri teşvik eden gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Yenişehir Belediyesi'nin hayvan bakımevinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin bir yıllık mamalarını Yenişehir Belediyesi olarak karşılayacaklarını söyleyen Özyiğit, şöyle devam etti:

"Sahiplenilen kedi ve köpeklerin bir yıllık mamaları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacak"

"Sorumluluğu ortaklaştırmak adına teklifte bulunacağız. Sahiplenilen kedi ve köpeklerin bir yıllık mamaları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Biz hayvanların her şeyinden faydalanıyoruz. Onlar bizim çizgi filmlerimizde, onlar çocuklarımızın oyuncalarında, filmlerimizde. Ancak maalesef vicdanların kaldıramayacağı bir şekilde onlardan kurtulma noktasında bir çaba var. Muğlak biçimde sorumluluklar veren bir yasa maddesi ile karşı karşıyayız. Elbette ki yasalar halk için yapılır. Yasalarda yanlış teklifler de olabilir. Halk bunlara tavrını göstermeli ki yasa yapıcılar da bunlardan ders alsınlar ve buna göre davransınlar. Dolayısıyla bu hayvanlara doğru biçimde bakmak için herkesin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Herkes sorumlu davranmalı, yerel yönetimlere de sorumluluk düşüyor. Biz de görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece bir ilçenin bir ilin değil herkesin sürece dahil olması gerekiyor. Doğru bir uygulama ile biz Türkiye'de sokak hayvanlarını sorun olarak değil, birlikte yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir hale getirebileceğimizi biliyoruz.  Buradan bir öneri getirmek gerekiyorsa kaynak mı yok? İşte o kitaplarda, dizilerde hayvan figürü kullanan kim varsa belli bir vergi ödesin. Oradan oluşacak vergi hayvanların bakımına ve rehabilitasyonuna kullanılsın. Bir hayvanın canını almak ile ilgili ne kendi vicdanımda ne de toplumunun vicdanında anılmak istemem. Sokak hayvanları sorununu yok saymıyoruz. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, eğitilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda çalışmamız gerekiyor."

Belgin Gürağaç'tan Başkan Özyiğit'e teşekkür

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Gürağaç ise "Yenişehir Belediyesi bu bakımevi olanağı ile ülkemizin vicdanına uygun, kalıcı çözümler üretilmeye çalışıyor. Bu imkanı sağlayan ve tutum belgesini de imzalayacak olan Başkanı'mız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyoruz. Kısırlaştır, aşılat ve yaşat bilinciyle hayvanların yaşatılması noktasında iş birliği içerisinde olacağız" dedi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Hayvan Hakları Tutum Belgesi\'ni İmzaladı
Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Mersin Yenişehir, Kent Konseyi, Yenişehir, Mersin, Hayvan Hakları, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
14:04 Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki ’’Korku Evi’’nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki ''Korku Evi''nde çıkan yangında, sandalyeye bağlı oldukları için kaçamayan iki genç kadın yanarak can verdi
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Hayvan Hakları Tutum Belgesi'ni İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement