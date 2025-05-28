Mersinli Kız Kardeşler Gülle Atmada Türkiye'nin Gururu Oldu - Son Dakika
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Mersinli Kız Kardeşler Gülle Atmada Türkiye'nin Gururu Oldu

Mersinli Kız Kardeşler Gülle Atmada Türkiye\'nin Gururu Oldu
28.05.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi sayesinde spora kazandırılan Nidanur ve Nisa Zehra Turhan kardeşler, gülle atma branşında uluslararası başarılar elde ederek ailelerine ve Türkiye'ye gurur kaynağı oldular. İki kardeş, azim ve kararlılıkları ile genç kızlara ilham veriyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesiyle spora kazandırılan Nidanur ve Nisa Zehra Turhan kardeşler, gülle atmada dünya ve Türkiye çapında elde ettikleri derecelerle hem ailelerinin hem de tüm Türkiye'nin gururu oldu.

Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı mahallelerdeki yetenekli kız çocuklarını spora kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kır Çiçekleri' projesiyle yolları kesişen Tarsus'un Atalar Mahallesi'nde yaşayan Nidanur ve Nisa Zehra Turhan kardeşlerin hayatı değişti. Gülle atma branşında birlikte çalışarak büyük başarılara imza atan kardeşler, bugün sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin de gurur kaynağı. Küçük yaşta kurdukları büyük hayalleri azimle gerçekleştiren bu iki sporcu, aynı zamanda birçok kız çocuğuna umut ve ilham oluyor. Kır Çiçekleri projesine 4 yıl önce katılan 14 yaşındaki Nidanur Turhan, yıllar süren emek ve azim, onu Sırbistan'da düzenlenen uluslararası şampiyonada dünya ikinciliğine taşıdı. Gece gündüz demeden yapılan antrenmanlar ve bitmeyen bir inançla gelen bu başarı, onun spor yolculuğunda ne kadar ileriye gidebileceğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Ablası Nidanur'un izinden giden 13 yaşındaki Nisa Zehra Turhan da aynı azim ve tutkuyla başarıya koşuyor. Hem sporda hem eğitimde gösterdiği çabayla dikkat çeken Nisa, aldığı birinciliklerle Mersin'i ve Türkiye'yi gururlandırıyor. Zorluklara rağmen vazgeçmeyen iki kardeşin bu örnek başarısı, en büyük destekçileri olan anne Nurşen ve baba Nezir Turhan'a da büyük gurur yaşatıyor. Ailenin en küçüğü, 8 yaşındaki Tuana Turhan ise ablalarının izinden giderek gelecekte büyük başarılara imza atmayı hayal ediyor.

"Burası benim ikinci evim"

Kır Çiçekleri'nde gülle sporcusu olan 14 yaşındaki Nidanur Turhan, 4 yıldan beri projede yer aldığını ve son başarısının Sırbistan'da gerçekleştirilen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmek olduğunu kaydederek, "Bu başarı hem benim hem ailem hem de hocalarım için çok gururlandırıcı bir durum. Ben kendi başarımdan daha çok, bana emek verenlerin ve benim için çabalayanları gururlandırdığım için mutlu oldum. Hocalarım ben fark etmeden antrenmanlarımız ile beni dünya şampiyonasına hazırlamış. Hayatımdaki önemli kişilerin benim için çabaladığını ve güvendiğim kişilerin de bu güvenimi boşa çıkarmadığını öğrendim. Bunun için çok mutlu oldum" dedi.

"Ben kendimi burada keşfettim"

Kır Çiçekleri'nde ablası gibi gülle sporcusu olan 13 yaşındaki Nisa Zehra Turhan ise ablasıyla birlikte çalışmasının kendisine avantaj sağladığını belirterek, "Hocamdan çok fazla teknik öğreniyorum ama ablamın da bana katkısı oluyor. Ablamla aynı branştayız ve antrenmanları birlikte yapıyor olmak, bana kendimi çok daha güvende hissettiriyor. Ablam her zaman yanımda. Ailemizi 15 günde bir görüyoruz. Burası benim de ikinci evim gibi. Bütün düzenimiz burada. Buraya gelmem benim için büyük bir avantaj. Ben kendimi burada keşfettim ve Türkiye başarısı elde ettim. U-14 Bursa Salon Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldum" diye konuştu. Proje sayesinde daha istikrarlı ve disiplinli çalıştıklarını anlatan Turhan, "Hayallerimizi gerçekleştiren bu yolda Kır Çiçekleri'nde olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kır Çiçekleri'ndeki her çocuk ayrı bir renk, ayrı bir çiçek"

Kır Çiçekleri Projesi Sorumlu Yöneticisi Ayper Çiğdem Toraman, Nidanur'un Kır Çiçekleri yolculuğunun 2021 yılında başladığını, oldukça disiplinli ve çok başarılı bir öğrenci olduğunu kaydetti. Nisa'nın ise ablası Nidanur'u örnek alarak onun yolundan gittiğini belirten Toraman, projeye seçilen Kır Çiçekleri'nin çok başarılı öğrenciler olduğunu anlatarak, "Genel olarak tüm kızlarımız çok disiplinli ve planlı hareket ediyor. O yüzden tüm Kır Çiçekleri'ni yürekten kutluyorum. Bu gururu yaşamamızda emeği geçen herkese ve desteğini her zaman hissettiğimiz, çocukları çok seven ve önemseyen Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Kır Çiçekleri'ndeki her bir çocuğumuz, projenin adı gibi ayrı bir renk, ayrı bir çiçek. Bizler de onların bu başarılarını gördükçe, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kere daha anlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersinli Kız Kardeşler Gülle Atmada Türkiye'nin Gururu Oldu - Son Dakika

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