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MESKİ, 35 haneyi daha kesintisiz içmesuyuna kavuşturdu - Son Dakika

MESKİ, 35 haneyi daha kesintisiz içmesuyuna kavuşturdu

22.02.2022 10:02
MESKİ, 35 haneyi daha kesintisiz içmesuyuna kavuşturdu

Merkezde olduğu kadar yaylalarda da vatandaşların içmesuyu ihtiyaçlarını gidermeye devam eden MESKİ, Toroslar ilçesinde yüksek rakımlı bir mahalle olan Değirmendere Mahallesi'nin Alankozu, Tesbisekisi ve Mantarlık mevkilerinde yıllardır süren içmesuyu hasretine son verdi.

Merkezde olduğu kadar yaylalarda da vatandaşların içmesuyu ihtiyaçlarını gidermeye devam eden MESKİ, Toroslar ilçesinde yüksek rakımlı bir mahalle olan Değirmendere Mahallesi'nin Alankozu, Tesbisekisi ve Mantarlık mevkilerinde yıllardır süren içmesuyu hasretine son verdi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kente nitelikli altyapılar inşa ederek, vatandaşların içmesuyu sorunlarına kısa sürede son vermeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hizmetlerine aralıksız devam eden MESKİ, içmesuyu olmayan bölgeleri kesintisiz içmesuyuna kavuşturuyor. Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi Alankozu, Tesbisekisi ve Mantarlık mevkilerinde yaklaşık 35 hanede içmesuyu bulunmaması üzerine harekete geçen MESKİ, 3 bin 700 metre uzunluğunda içmesuyu şebeke hattı döşeyerek mahallenin içmesuyu sorununa kısa sürede son verdi. 35 haneye daha kesintisiz ve kaliteli içmesuyu sağlayan MESKİ'nin hizmetleri vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Tesbisekisi mevkiinde oturan Şakir Barut, 17 senedir orada oturduğunu ifade ederek, "17 senedir 600-700 metreden damlama hortumlarıyla, zorluklarla içmesuyumuzu taşıyorduk. 17 sene uğraştığımız halde bir türlü suyumuz gelmedi ama Allah razı olsun Vahap Seçer Başkanımızdan ve MESKİ elemanlarından. Onların çalışmasıyla, gayretiyle şu anda suyumuz aktı. Aboneliğimizi de olduk. Suyumuz akıyor şu anda. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Değirmendere Muhtarı Gıyasettin Kara, Tesbisekisi, Alankozu, Mantarlık mevkilerinin bir kısmında yıllardır içmesuyu olmadığını vurgulayarak, "Bizzat görüştüm, Vahap Bey dedi ki 'muhtar, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bu hususta elimizden geldiği kadar ne gerekirse yapmaya çalışacağız'. Kırsalda çalışan arkadaşlarım, daire başkanlarım, müdürlerimle beraber geldiler, gördüler, projemizi yaptılar. Şu durumda içmesuyumuzun altyapısı yapıldı. Suyumuz akıyor. Bu hususta Vahap Bey'e ve bütün personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Suyu olmayan arkadaşlar da gelsinler yine Vahap Bey'e müracaatta bulunsunlar" dedi. - MERSİN

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Vahap Seçer, Toroslar, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MESKİ, 35 haneyi daha kesintisiz içmesuyuna kavuşturdu - Son Dakika


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