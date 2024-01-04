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MESKİ, mobil hizmet aracıyla abonelik hizmeti sunuyor - Son Dakika
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MESKİ, mobil hizmet aracıyla abonelik hizmeti sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Su Gibi Akar Gelirim' mobil hizmet aracıyla 65 yaş üstü ve/veya özel gereksinimli bireyler ile toplu aboneliklere yönelik yerinde abonelik hizmeti vermeye devam ediyor. MESKİ ekipleri sayesinde, vatandaşlar kendi adreslerinde abonelik işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Mobil hizmet aracıyla 2021 yılından bu yana 500'den fazla vatandaşa hizmet verildiği belirtiliyor. Vatandaşlar, MESKİ'ye başvurarak abonelik hizmetlerini evlerinde alabiliyor ve hizmetten memnun kaldıklarını belirtiyorlar.

MESKİ, mobil hizmet aracıyla abonelik hizmeti sunuyor
04.01.2024 - 09:46,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Su Gibi Akar Gelirim' mobil hizmet aracıyla 65 yaş üstü ve/veya özel gereksinimli bireyler ile toplu aboneliklere yönelik yerinde abonelik hizmeti vermeye Mersin'in merkez ilçelerinde devam ediyor. Vatandaşların uygun olduğu zamana göre işlemleri programlayan MESKİ ekipleri sayesinde, 65 yaş üstü ve/veya özel gereksinimli vatandaşlar yorulmadan, kendi adreslerinin konforunda abonelik işlemlerini rahatlıkla gerçekleştiriyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılında hayata geçirdiği 'Su Gibi Akar Gelirim' mobil hizmet aracıyla 65 yaş üstü ve/veya özel gereksinimli bireylerin abonelik işlemlerini vatandaşların adresine kadar giderek, yerinde gerçekleştiriyor. Toplu abonelikler için de yerinde abonelik başlatan MESKİ, mobil hizmet aracıyla 2021 yılından bu yana 500'den fazla vatandaşa hizmet verdi.

65 yaş üstü ve/veya özel gereksinimli vatandaşların TEKSİN ALO 185 çağrı hattını aramaları ya da 0324 185 00 00 numaralı WhatsApp hattına mesaj bırakmaları durumunda MESKİ ekipleri en kısa sürede ilgili adrese giderek, abonelik hizmetlerini gerçekleştiriyor. İlgili adrese gitmeden önce abonelik talebinde bulunan vatandaşlarla iletişime geçen MESKİ ekipleri tarafından vatandaşın müsait olduğu gün ve saate uygun olarak planlama yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar, kendilerine en uygun olan zaman diliminde ve kendi adreslerinde abonelik işlemlerini yorulmadan gerçekleştiriyor.

EK: "500'DEN FAZLA VATANDAŞIMIZA EVLERİNDE HİZMET VERİLMİŞTİR"

Merkez Abone Şube Müdürü Mehmet Emin Ek, "2021 yılında pandemiyle birlikte 'Su Gibi Akar Gelirim' projesi kapsamında merkez ilçelerde 65 yaş üstü ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza hizmet verilmesi amacıyla mobil hizmet aracımız abonelik hizmetleri yapmaya başlamış ve bu güne kadar 500'den fazla vatandaşımıza evlerinde hizmet verilmiştir. Bizler için çok değerli olan 65 yaş üstü ve özel gereksinimli bireylerin ALO 185 TEKSİN hattımıza başvuru yapmaları halinde ekiplerimizce en kısa sürede ilgili adrese gidilerek, evlerinde abonelik hizmetleri gerçekleştirilecektir" dedi.

VATANDAŞLAR MESKİ HİZMETİNDEN MEMNUN

MESKİ, hizmet verdiği vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alıyor. Babasının özel gereksinimli olduğunu ve oturdukları evden taşınacakları için MESKİ'ye başvuruda bulunduğunu belirten Meryem Mansız, şöyle konuştu:

"Ben Ankara'dan geldim. Annemle babam yalnız yaşıyorlar. Annem ameliyat olmak üzere, ameliyat sırası bekliyor. O yüzden ben Ankara'dan geldim. Abonelik işlemleri için koşturuyorum. MESKİ'nin sayfasına girdim. 'Evinize gelip aboneliğinizi yapıyoruz' dediler. Çok sevindim. Açıkçası eve geleceklerine çok da inanmadım. Genelde hep sahte çıkıyor bu tarz haberler. Oraya mesaj attım. Beni yönlendirdiler. Geldiler ve 2 gün sürmeden sözleşmemizi imzaladılar. Hemen suyumuzun bağlanacağını söylediler. Böyle ince düşündükleri için MESKİ ailesine ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir yerde işleri bu kadar kolaylaştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz."

Abonelik hizmeti tamamlanan Serap Ezici ise "Hizmetlerinizden çok memnunuz. Vahap Başkanımız'a binlerce kez teşekkürler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel MESKİ, mobil hizmet aracıyla abonelik hizmeti sunuyor - Son Dakika


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