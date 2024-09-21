Metin Arolat\'ın Cenazesi Ablasına Teslim Edildi

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İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı ve yönetmen Mehmet Metin Arolat, sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığılmış, kalp masajının ardından olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden ünlü şarkıcının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemleri tamamlanan Arolat'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Kardeşinin cenazesini teslim alan acılı abla Fatoş Alkan gözyaşlarını tutamadı. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğulan Alkan, "Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok" dedi. Şarkıcı Metin Arolat'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Arolat için İzmir'de de pazartesi günü Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınacağı ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.