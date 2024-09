Mezitli Belediyesi\'nden Öğrencilere Kırtasiye Seti Desteği

Yerel

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, ilkokul öğrencilerine okula dönüş hediyesi olarak kırtasiye seti dağıtmaya başladı.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde başlayan kırtasiye seti dağıtımına katılım yoğun oldu. Kırtasiye desteğine başvuruda bulunan ailelerin çocuklarına, defterden kaleme, boya setinden eğitim malzemelerine kadar uzanan kapsamlı bir set hediye ediliyor.

Başkan Ahmet Serkan Tuncer, konuya ilişkin, "Eğitim her çocuğun temel hakkıdır ve biz Mezitli Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim alanında birçok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Kırtasiye setlerimizle çocuklarımızın okul hayatlarına güzel bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz. İlçemizin genç nesillerini en iyi şekilde yetiştirmek için her zaman eğitime ve gençlerimize destek olacağız" dedi.

Başkan Tuncer, kırtasiye setlerinin yanı sıra Mezitli'de eğitim olanaklarını artırmak ve okullarla iş birliği içinde çalışarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceklerini belirtti. Kırtasiye setlerinin içerisinde çocukların okulda ihtiyaç duyacağı tüm malzemelerin yer aldığını vurgulayan Tuncer, çocukların eğitim hayatlarında başarıyı yakalamaları için belediyenin daima destek olacağını sözlerine ekledi.