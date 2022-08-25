Mezitli Yazlık Sineması'nın Duvarları Usta Sanatçıların Resimleriyle Donatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mezitli Yazlık Sineması'nın Duvarları Usta Sanatçıların Resimleriyle Donatıldı

25.08.2022 16:56
Mezitli Yazlık Sineması'nın Duvarları Usta Sanatçıların Resimleriyle Donatıldı

Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, ilçedeki Yazlık Sinema’nın duvarlarına Türkan Şoray, Fatma Girik, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk Sineması’nın unutulmaz sanatçılarının resimlerini yaptı.

Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, ilçedeki Yazlık Sinema'nın duvarlarına Türkan Şoray, Fatma Girik, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk Sineması'nın unutulmaz sanatçılarının resimlerini yaptı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yazlık Sinema'nın duvarlarına sanatçıların resimlerini yapan grubun çalışmalarını inceledi. Bir süre fırçayı alarak resim yapanlara destek olan Başkan Tarhan, gösterdikleri duyarlılık ve belediye çalışmalarına verdikleri destek nedeniyle gruba teşekkürlerini iletti.

Tarhan, "Pek çok projemizde bizlere destek vererek belediyemizin en önemli gönüllü destekleri oluyorlar. Bugün de Yazlık Sinemamızın duvarlarına, tam da olması gerektiği gibi Türk Sineması'na büyük katkıları bulunan unutulmaz sanatçılarımızın resmini yapıyorlar. Türk Sineması nostaljisini Yazlık Sinemamızın duvarlarında yaşatıyorlar. Ben de hem moral vermek hem de bu güzel anlara tanıklık etmek için ziyaret ettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bu hafta 6 film vizyona girecek Bu hafta 6 film vizyona girecek Büyükçekmece'de Açık Hava Sinema Günleri'ne yoğun ilgi Büyükçekmece'de Açık Hava Sinema Günleri'ne yoğun ilgi
Kaynak: ANKA

Türkan Şoray, Kent Konseyi, Sinema, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Yazlık Sineması'nın Duvarları Usta Sanatçıların Resimleriyle Donatıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
15:04 Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mezitli Yazlık Sineması'nın Duvarları Usta Sanatçıların Resimleriyle Donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement