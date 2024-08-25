MHP Aydın İl Başkanı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz\'u kutladı

Yerel

Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Malazgirt Zaferi haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır. Malazgirt ruhunun yansıması olan Büyük Taarruz'un kabiliyet ve karakteri Türk vatanın teminatıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü ve Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Alıcık, mesajında "Malazgirt, yankıları hala devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur. Malazgirt Zaferi, İstanbul'un fethinin mutlak bir habercisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhkem bir harcıdır" dedi.

26 Ağustos 1071'deki Malazgirt Zaferi'nin askeri bir başarının çok ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, mesajının devamında "Bu zafer, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür. Malazgirt'te yendiklerimiz, İzmir'de denize döktüklerimiz tekrar hıyanete teşebbüs ederlerse, tekrar kalkışmaya ve işgale heveslenirlerse ya istiklal ya ölüm seçeneğini masaya koyup can feda olsun diyerek gereğini seve seve yapacağız. 26 Ağustos 1071 Malazgirt'teki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde büyük Türk hünkarımız Sultan Alparslan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum. 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'un başlamasının yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize, elleri öpülesi ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, Büyük Taarruzla doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN