MHP'den uyuşturucuyla yakalanan CHP'li meclis üyesine tepki - Son Dakika
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MHP'den uyuşturucuyla yakalanan CHP'li meclis üyesine tepki

MHP\'den uyuşturucuyla yakalanan CHP\'li meclis üyesine tepki
15.07.2026 23:45  Güncelleme: 23:46
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MHP Kayseri İl Başkanlığı, CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın 5 kg uyuşturucuyla yakalanmasına ilişkin açıklama yaparak, bu durumun kentte infiale yol açtığını ve zehir tacirliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesinin uyuşturucuyla yakalanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ana muhalefet partisinin meclis üyesi olarak görev yapan bir şahsın zehir tüccarlığına soyunmuş olması, Kayseri'de derin bir infiale yol açmıştır" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gençleri her türlü kötü alışkanlıktan korumak ve milli-manevi değerlerine bağlı, temiz bir gençlik yetiştirmek için topyekün bir mücadelenin yürütüldüğünü, buna karşın CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesinin uyuştucuyla yakalanmasının kentte derin bir infiale yol açtığı ifade edildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan başarılı operasyona da değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kayseri il Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı

bir operasyon neticesinde, Kocasinan ilçemizde durdurulan bir araçta 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Yapılan incelemelerde, bu zehir tacirinin aynı zamanda CHP Talas Belediye Meclis Üyesi olan Avukat Alaaddin Can Akkılınç olduğu kamuoyuna yansımıştır. Bizler, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı her türlü kötü alışkanlıktan korumak ve milli-manevi değerlerine bağlı, temiz bir gençlik yetiştirmek için topyekün bir mücadele yürütürken; ana muhalefet partisinin ilçemizde meclis üyesi olarak görev yapan bir şahsın zehir tüccarlığına soyunmuş olması, Kayseri ve Talas kamuoyunda derin bir infiale yol açmıştır. Gençlerimizin hayatını karartmaya, aileleri ve toplum huzurunu yok etmeye çalışan bu kirli zihniyetin yerel yönetim kademelerine kadar sızmış olması kabul edilemez bir gaflettir. Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Başkanlığı olarak; milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı ve zinde bir Türk gençliğinin yetişmesi için yürütülen her türlü çalışmanın dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisiyiz. Devletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin zehir tacirlerine ve uyuşturucu belasına karşı verdiği amansız mücadelede her zaman ve her şartta yanlarında olduğumuzu ilan ediyor; operasyonda emeği geçen tüm jandarma teşkilatımıza ve emniyet birimlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Temiz toplum ve temiz gelecek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP'den uyuşturucuyla yakalanan CHP'li meclis üyesine tepki - Son Dakika

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