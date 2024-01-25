MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Tartışması: İlçe Başkanı Görevden Alındı

ESMA TURAN

MHP'nin Fethiye Belediye Başkan adayı olarak, AKP'den aday adayı olduğunu açıklayan Muhammet Kökten'in gösterilmesi, ülkücülerin tepkisine neden oldu. MHP Muğla İl Başkanlığı, Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura'nın görevden alındığını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını belirleme süreci devam ediyor. Fethiye Belediye Başkanlığı için daha önce AKP'den aday adayı olduğunu duyuran Muhammet Kökten, MHP'nin adayı olarak gösterildi. Kökten'in adaylığının açıklanmasının ardından Fethiye'de ülkücüler dün akşam MHP ilçe binası önünde toplanarak Kökten'in adaylığına tepki gösterdi, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura'yı istifaya davet etti.

"AKP'NİN ADAY ADAYINI MİLLİYETÇİLERE DAYATIYORSUNUZ"

Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke grubu sakinleştirmeye çalıştı. Bir kişi ise şunları söyledi:

"Muğla 1.sıra milletvekili adayımız hiçkimsenin tanımadığı, İYİ Parti'yi övmüş, İYİ Parti'nin içine gitmiş, İYİ Parti sempatizanı bir adayı biz ülkücülere, Türkeş'in evlatlarına vekil olarak dayattınız ses çıkarmadık. Bugün geldiğimiz noktada, 'ilçe teşkilatı olarak Fethiye'de MHP kendi adayını çıkartacaktır' dediniz. Peki tuttunuz bugün AKP'nin aday adayını milliyetçilere dayatmaya çalışıyorsunuz. Peki şu soruyu sormaz mı ülkücüler; madem ki MHP aday çıkartacaksa niye AKP'nin adayını alıyoruz. AKP çıkartacaksa ilçeyi bıraksaydık onlar çıkartsalardı. Bizim ülkücü adaylarımız yok mu? MHP'li Cengiz Çay'ın veya MHP genel merkezinde görevli Kaan Kürşat Gönül neden aday gösterilmedi? Muhammet Kökten kadar milliyetçi değiller miydi?"

İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Cura'nın görevden alındığı belirtildi. Açıklamada, "Fethiye MHP ilçe başkanının görevden alınması, 31 Mart 2024 öncesinde daha güçlü ve dinamik kadrolarla çalışabilmek adına bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayın Osman Cura'ya bugüne kadar göstermiş olduğu çaba ve gayretinden dolayı içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.