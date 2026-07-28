MHP'den İBB'nin yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil - Son Dakika
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MHP'den İBB'nin yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil

MHP\'den İBB\'nin yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil
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MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, İBB'nin Beykoz'daki Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararını eleştirerek, taksicilerle dayanışma içinde olduklarını ve İstanbul'un sahipsiz olmadığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beykoz'daki Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'dan vazgeçmiş durumda. Havlu atmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aradığınızda 'Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' mesajı geliyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki İstanbul sahipsiz değil. İstanbul'da fetih ruhunun terk edildiğini İstanbul sevdalıları olarak biz görmekteyiz. Dolayısıyla biz İstanbul İl Başkanlığı olarak vatandaşımızın gür sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Beykoz Sahili'nde bulunan ve adını 1999'da bir terör saldırısında hayatını kaybeden taksici Ufuk Akdoğan'dan alan Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararı alarak durağa tebligat yolladı. Alınan karara taksi durağı çalışanları ve çevre halkı büyük tepki gösterirken MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, durağı ziyaret ederek taksi şoförleriyle bir araya geldi.

"İstanbullu hemşerilerimizin problemlerini bir kenara bırakmış, kendi parti içi çekişmeleriyle uğraşıyorlar"

Ziyarette açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün itibarıyla yapması gereken hizmetleri, İstanbullu hemşerilerimizin problemlerini bir kenara bırakmış, kendi kariyer planlarıyla, kendi parti içi çekişmeleriyle uğraşıyorlar. Maalesef ki bugün Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün esas yapması gereken o kadar çok iş varken, bugün Beykoz'umuzdaki taksi durağımızın tek katlı bir yapıyla uğraşıp buna yıkım kararı çıkarması esasında üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün bugün Boğaz'da yapılan kaçak yapılarla mücadele etmediğini veya ne şekilde mücadele ettiği basına yansıdı geçtiğimiz günlerde. Dolayısıyla Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün gerçek vazifesini yapmasını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan vekilinin de bu konularla ilgilenmesini, Silivri yolunu arşınlamak yerine gelip İstanbul'daki taksici esnafının, taksici esnafına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çektirilen çilelerin son verilmesini, bu problemlerle uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün seferleri yapılamayan metrobüslerle, yanan İETT otobüsleriyle, mezarlıkta biçilemeyen otlarıyla, çukurlarıyla, yapılamayan hizmetleriyle, dere ıslahlarının geriye bırakılmasıyla, çalışmayan arıtma tesisleriyle hasılı hizmetten vazgeçmiş bir anlayışla İstanbul'da anılıyor" dedi.

"İBB, İstanbul'dan vazgeçmiş durumda"

İstanbul'un kimsesiz bırakılamayacağını vurgulayan Yılmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak da İstanbullu hemşerilerimizle 'İstanbul sahipsiz değildir, taksici esnafımız sahipsiz değildir, esnafımız sahipsiz değildir, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız sahipsiz değildir' demeye de devam edeceğiz. Onun için bu durakta yapılacak Boğaziçi İmarın bu yıkım kararının iptal edilmesi ve geriye bırakılması konusunda da Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak sizlerin yanında olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'dan vazgeçmiş durumda. Havlu atmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aradığınızda 'Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' mesajı geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Dolayısıyla biz diyoruz ki İstanbul sahipsiz değil. İstanbul'da fetih ruhunun terk edildiğini İstanbul sevdalıları olarak biz görmekteyiz. Dolayısıyla biz İstanbul İl Başkanlığı olarak vatandaşımızın gür sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Beykoz Şoförler Esnaf Odası Başkanı Bahattin Karadurmuş ise "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın bu sabahki Beykoz Ufuk Taksi, aynı zamanda şehit Ufuk kardeşimizin adının verildiği ve Beykoz'a sembol olmuş çok önemli bir hizmet alanındaki taksi durağımızı ziyaretlerinden ötürü kendilerine ve ekibine, ilçe başkanımıza teşekkür ederiz. Duyarlılığından dolayı, esnafa nazik ziyaretinden dolayı, esnafımızla hasbihal olma noktasında gerek ilçe başkanımız, gerek diğer bölgelerde yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, taksi şoförleriyle kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Volkan Yılmaz, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP'den İBB'nin yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil - Son Dakika

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