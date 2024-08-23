MHP Milletvekili ve İl Başkanı Atatürk Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Milletvekili ve İl Başkanı Atatürk Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

MHP Milletvekili ve İl Başkanı Atatürk Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

Erzurum MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin önemi ve başarıları vurgulandı.

23.08.2024 10:37
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Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, üniversitenin yönetim kadrosu ile gerçekleştirilen görüşme ve karşılıklı fikir alışverişi ile samimi bir ortamda gerçekleşti.

Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve Türkiye genelindeki önemli konumunu vurgulayarak, üniversitenin bilimsel ve akademik alanlarda elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını ifade etti. Kendisinin de Atatürk Üniversitesi mensubu olduğunu belirten Aydın: "Atatürk Üniversitesi, sadece Erzurum için değil, Türkiye için de büyük bir değer taşıyor. Yeni dönemde, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun liderliğinde üniversitenin daha da büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır. Bu düşüncelerle, yeni Rektörümüze görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette konuşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, Atatürk Üniversitesinin bölgesi için taşıdığı anlamın oldukça kıymetli olduğunu belirtti. Yurdagül, "Üniversitemiz, hem eğitim hem de sosyal sorumluluk alanlarında önemli projelere imza atmış, Erzurum'un gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu katkıların yeni dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Toplumsal Sorunlara Çözümler Üreteceğiz"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'e teşekkür etti. Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak her zaman Erzurum'un ve Türkiye'nin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Bilimsel çalışmalarımızı ve akademik başarılarımızı artırmak için tüm ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam edecek, toplumsal sorunlara çözümler üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşme, Erzurum'un eğitim ve kalkınma alanındaki önceliklerine dair görüşlerin paylaşılmasıyla son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Milletvekili ve İl Başkanı Atatürk Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti - Son Dakika

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