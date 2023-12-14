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Milas'ta köy çeşmelerinin tarihi nitelikleri araştırılıyor - Son Dakika
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Milas'ta köy çeşmelerinin tarihi nitelikleri araştırılıyor

Milas Belediyesi, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkan Milas'ta köy çeşmelerinin tarihsel nitelikleri hakkında arşiv oluşturarak, korunmasına yönelik projeler üretmek için çalışma başlattı. Milas sınırları içerisinde yer alan tarihi çeşmelerin tespiti yapılacak, tarihsel nitelikleri ve korunmasına yönelik projeler hazırlanacak. Köy çeşmelerinin araştırılması için Milas Belediyesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı.

Milas\'ta köy çeşmelerinin tarihi nitelikleri araştırılıyor
14.12.2023 - 19:59,
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Milas Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkan Milas'ta köy çeşmelerinin tarihsel nitelikleri hakkında arşiv oluşturularak, korunmasına yönelik projeler üretilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Milas Belediyesi, tarihi ve kültürel birikimini gelecek kuşaklara aktarmak için yaptığı projelere bir yenisini daha ekledi. 'Milas ilçesi Köy Çeşmeleri Araştırması Projesi' kapsamında Milas sınırları içerisinde yer alan tarihi çeşmelerin tespiti yapılacak, tarihsel nitelikleri ve korunmasına yönelik projeler hazırlanacak. Bilinen 8 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Milas'ta, köy çeşmelerinin tespiti için kullanılacak teknolojik sistemlerin yanı sıra vatandaşların tanıklıkları kayda alınacak.

Kentin 132 mahallesindeki köy çeşmelerinin araştırılması için Milas Belediyesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ile Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Birim Sorumlusu Arkeolog İ. Ernur Öztekin'in de katıldığı işbirliği protokolü imza töreni sonrası konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Milas Belediyemiz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası arasında 'Milas İlçesi Köy Çeşmeleri Araştırma Projesi' kapsamında işbirliği protokolü imzaladık. Bu proje ile; tarihi köy çeşmelerimizi tek tek tespit ederek tarihsel nitelikleri hakkında arşiv oluşturup, korunmasına yönelik projeler üreteceğiz. Her biri başka bir yerel mimarlık örneği sergileyen köy çeşmelerimizin yok olmasını engelliyor, Işıklar Ülkesi Milas'ımızın tarihini teknoloji ile entegre ederek gelecek kuşaklara aktarıyoruz.." diyerek bu çalışmanın Milas'ın yakın geçmişine ışık tutacağını söyledi.

Kaynak: ANKA
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