Milas\'ta Yüksek Fiyatlar Alım Gücünü Düşürüyor

Haber: Osman BEKAR

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kurulan pazarda üretici, esnaf ve alışverişe gelenlerin gündemi yüksek enflasyon ve düşen alım gücü oldu. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını belirten üreticiler, vatandaşların da yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandığını söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kurulan pazarda ekonomik kriz üretici, tüketici ve esnafın ortak gündemi oldu. Üreticiler artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerini yeterli fiyata satamamaktan, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan, esnaf ise turizm sezonuna rağmen düşen satışlardan yakındı.

Organik ürün sattığını belirten bir üretici, "50 lirayı bile IBAN'a atıyor insanlar. Para diye bir şey kalmadı artık. Para tamamen değerini bitirdi" ifadelerini kullandı. Üretici, gübrenin çuvalının 3 bin liraya, mazotun ise 80 liranın üzerine çıktığını belirterek, ne kadar organik üretim yapılırsa yapılsın üreticinin para kazanamadığını, geçen yıl 250 liraya sattığı ürünleri bu yıl 150 liraya dahi satamadığını ve bal ve polen gibi ürünlerde de satışların ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Üreticiler, tüketicinin "pahalı" demesinin kendileri açısından da anlaşılır olduğunu ancak üretim maliyetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bir üretici, ürünlerin tarladan pazara getirilmesinin arkasındaki emeğe dikkati çekerek, "Bu ürünü ben nasıl getirdim sıcağın bağrından? Gel de sen yetiştir. Bunun ilacı var, suyu var, çapası var. Nasıl geçineceğim ben? 200 lira para 20 lira oldu. Adam bir çantayı bin liraya dolduramıyor" diye konuştu.

TARLA İLE PAZAR ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Pazarda üreticilerin dile getirdiği sorunlardan biri de tarladaki ürün fiyatı ile tüketicinin pazarda ödediği fiyat arasındaki fark oldu. Üreticiler, tarladan pazara gelene kadar oluşan fiyat farkının kendilerine yeterince yansımadığını, tüketicinin ise yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandığını ifade etti.

Pazarda vatandaşların bir bölümü ise Ören'in turistik bir bölge olması nedeniyle fiyatların Milas merkeze göre daha yüksek olduğunu söyledi. Bir vatandaş, Ören Pazarı'ndaki fiyatların Milas Salı Pazarı'na göre iki kat daha pahalı olabildiğini belirterek, sahil bölgesi ve turizm sezonunun fiyatlara yansıdığını ifade etti. "Burası turistik yer. Sahilciler, tatilciler gelince fiyatlarımız fazlalaşıyor. Biz ama her zaman bunu pahalı yiyoruz" diyen vatandaş, yerel halkın da yüksek fiyatlardan etkilendiğini söyledi.

"ÇİFTÇİNİN TERİ KURUMUYOR"

Üreticiler tarım ilacı, gübre, sulama, işçilik ve mazot gibi temel giderlerin üretimi giderek zorlaştırdığını belirterek, "Terimiz hiç kurumuyor. Üretiyoruz ama bizim ürettiğimiz değerini bulmuyor" diye konuştu. Zeytin üretiminde işçilik maliyetlerinin de yükseldiğini belirten üretici, bazı ürünlerin dalında kaldığını söyledi.

Bir başka üretici ise sorunun yalnızca fiyatların yüksekliği olmadığını, asıl sorunun vatandaşın alım gücünün düşmesi olduğunu savundu. Üretici, mazotun 80-85 lira seviyesine çıktığı bir ortamda üretim yapmanın giderek zorlaştığını söyledi.

İNCİR ÜRETİCİSİ: "100 LİRAYA BİLE ALMIYORLAR"

Pazarda incir satan bir yurttaş da satışların geçen yıla göre ciddi şekilde düştüğünü söyledi. Geçen yıl ürününü 300 liradan satışa çıkardığını ve 150 liraya kadar indirdiğini belirten üretici, bu yıl 100 liraya satmak istemesine rağmen alıcı bulmakta zorlandığını ifade etti.

İncir üreticisi, eşinin emekli olduğunu ve emekli gelirinin evin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi.

Ören'de 30 yıldır esnaflık yaptığını belirten bir vatandaş ise turizm sezonu olmasına rağmen satışların son derece durgun olduğunu söyledi. Esnaf, "Tarihimizin en kötü sezonunu yaşıyoruz bu yıl. Önceki yıllarda da her geçen gün düşüyordu ama bu sene tamamen düşük. Geçen yılların yarısı bile yok" dedi.