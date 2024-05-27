Kayseri'de Millet Bahçesi'nde bulunan taşınmazlar ihaleye çıkarılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Millet Bahçesi'nde bulunan taşınmazlar ihaleye çıkarılıyor

Kayseri\'de Millet Bahçesi\'nde bulunan taşınmazlar ihaleye çıkarılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan 3 adet taşınmazı bisiklet kiralama ve büfecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihaleye çıkaracak. İhale, 4 Haziran Salı günü saat 14.15'te belediye encümen salonunda yapılacak.

27.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Kayseri büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan 3 adet taşınmaz, bisiklet kiralama ve büfecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihaleye çıkarılacak.

Millet Bahçesi içerisinde bulunan 3 adet büfe; bisiklet kiralama ve büfecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 'Açık Teklif Usulü' ihale ile 5 yıllığına kiraya verilecek. İhale; 4 Haziran Salı günü saat 14.15'te belediye encümen salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler evraklarını ihale saatinden önce genel müdürlüğe teslim edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Millet Bahçesi'nde bulunan taşınmazlar ihaleye çıkarılıyor - Son Dakika

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